Николай Осипенко вернется в волостное собрание

Известный бизнесмен решил вернуться в волостное собрание после того, как фракция его избирательного союза потеряла власть в Йыхви. Сразу после муниципальных выборов осенью 2017 года Николай Осипенко написал заявление о приостановке своих депутатских полномочий, что было обусловлено состоянием здоровья, и впоследствии неоднократно их продлевал. Однако на прошлой неделе он попросил восстановить его полномочия как члена собрания. Но это не означает, что Осипенко намерен участвовать в работе волостного собрания.