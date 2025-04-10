Нарва продала Вильяндиской больнице здание бывшего детского сада

Нарвское горсобрание с подачи городской управы в ноябре 2024 года приняло решение об отчуждении недвижимости бывшего детсада по ул. Мыйза, 6, что практически в центре города и рядом с православным храмом. Площадь продаваемой недвижимости - 11695 квадратных метров, целевое назначение - общественная земля.

В качестве стартовой цены для бывшего детсада власти Нарвы поначалу заявили суммарную балансовую стоимость участка и строения - 575447 евро, хотя рыночная стоимость этой недвижимости - всего 132000 евро. Это значит, город сперва пытался продать свою собственность по цене в 4,4 раза дороже, чем диктует рыночная конъюнктура, но это не удалось - желающих не было.

К четвертым по счету интернет-торгам Нарвский департамент городского хозяйства снизил цену до 237600 евро, после чего, наконец, нашелся покупатель - Вильяндиская больница.

Руководитель Центра по уходу и реабилитации Вильяндиской больницы Рита Кердманн отметила в комментарии для газеты "Sakala", издающейся в Вильяндимаа, что в последние 10 лет они оказывают в Ида-Вирумаа, особенно в Нарве, различные услуги для людей с зависимостями - от стационарной реабилитации и мобильной помощи до заместительной терапии и программ по поддержке.

Руководитель больницы Прийт Тампере, в свою очередь, добавил, что их услуги до сих пор оказывались в арендуемых помещениях, так что покупка недвижимости показалась разумным решением.

Перед началом работы Вильяндиской больницы в приобретенном нарвском здании его планируется отремонтировать, но расчета стоимости ремонта пока нет, как отмечается в статье "Sakala".