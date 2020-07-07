Туризм постепенно встает на ноги

- Наш отдел продаж и во время чрезвычайного положения работал по 16 часов в день, заверяя клиентов, что как только ограничения снимут, их сразу будут готовы принять, - рассказала исполнительный руководитель отеля Карина Кюппас, добавив, что благодаря этому в июне число посетителей было таким же, как год назад. И это несмотря на отсутствие российских туристов. Сейчас санаторий заполнен в основном эстоноземельцами, но есть также немного южных и северных соседей.