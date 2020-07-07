Вт, 7.07.2020
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Туризм постепенно встает на ноги

В спа-санатории "Narva-Jõesuu" в июне отдыхающих было столько же, сколько годом раньше. Отличие в том, что пользоваться банями и наружным бассейном сейчас могут только постояльцы санатория.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Результаты июня радуют одни предприятия и учреждения туризма и огорчают другие, но в будущее турдеятели смотрят скорее оптимистично.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Спа-санаторий "Narva-Jõesuu" воспользовался простоем периода чрезвычайного положения для выполнения ремонтных работ, однако продажи не останавливались ни на миг.

- Наш отдел продаж и во время чрезвычайного положения работал по 16 часов в день, заверяя клиентов, что как только ограничения снимут, их сразу будут готовы принять, - рассказала исполнительный руководитель отеля Карина Кюппас, добавив, что благодаря этому в июне число посетителей было таким же, как год назад. И это несмотря на отсутствие российских туристов. Сейчас санаторий заполнен в основном эстоноземельцами, но есть также немного южных и северных соседей.

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