Вт, 7.07.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Волость ищет новое применение для здания Кохтла-Ныммеского детского дома

Здание, которое опустело 1 июля, было построено в 1949 году для детского сада.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В июне закончил деятельность Кохтла-Ныммеский детский дом; теперь в здании может быть создан дневной центр.

Год назад Тойлаское волостное собрание решило закрыть с июля текущего года Кохтла-Ныммеский детский дом. Здание, которое несколько десятилетий использовалось в качестве детского сада, а последние 20 лет - как детский дом, опустело.

- Рассматриваем различные варианты, что там может быть в будущем, - сказала старейшина Тойлаской волости Эве Эаст.

Скорее всего, здание будет использоваться в социальной сфере, например, может стать дневным или досуговым центром, будь то для пожилых людей или другой группы жителей.

- Дом расположен в очень красивом месте, но, разумеется, требует инвестиций. В то же время крыша хорошая, система отопления работает, ничего чрезвычайного нет, и по крайней мере частично деятельность в нем можно начать сразу, - сказала Эаст.

Чтобы начать, требуются конкретные идеи. "К августу мы разработаем возможные варианты и предложим их общине на обсуждение", - обещает Эаст.

Следующим шагом станет поиск инвесторов или операторов, которые будут осуществлять деятельность.

По словам Эаст, власти самоуправления не исключают и продажу здания, если такая возможность появится, но на повестке дня это пока не стоит.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ