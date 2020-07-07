Волость ищет новое применение для здания Кохтла-Ныммеского детского дома

Год назад Тойлаское волостное собрание решило закрыть с июля текущего года Кохтла-Ныммеский детский дом. Здание, которое несколько десятилетий использовалось в качестве детского сада, а последние 20 лет - как детский дом, опустело.

- Рассматриваем различные варианты, что там может быть в будущем, - сказала старейшина Тойлаской волости Эве Эаст.

Скорее всего, здание будет использоваться в социальной сфере, например, может стать дневным или досуговым центром, будь то для пожилых людей или другой группы жителей.

- Дом расположен в очень красивом месте, но, разумеется, требует инвестиций. В то же время крыша хорошая, система отопления работает, ничего чрезвычайного нет, и по крайней мере частично деятельность в нем можно начать сразу, - сказала Эаст.

Чтобы начать, требуются конкретные идеи. "К августу мы разработаем возможные варианты и предложим их общине на обсуждение", - обещает Эаст.

Следующим шагом станет поиск инвесторов или операторов, которые будут осуществлять деятельность.