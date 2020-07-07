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Музыка "Orthodox Singers" погрузила в древность
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"Orthodox Singers" - единственный коллектив в Эстонии, занимающийся православной духовной музыкой на профессиональном уровне. Открывая фестиваль "Музыка семи городов", он впервые представил свое творчество в Кохтла-Ярве, вызвав огромный интерес публики - в зале был аншлаг. После концерта мы поговорили с создателем, бессменным дирижером и художественным руководителем ансамбля Валерием Петровым о жизни уникального коллектива.
- К этому фестивалю вы готовили специальную программу?