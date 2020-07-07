"Orthodox Singers" - единственный коллектив в Эстонии, занимающийся православной духовной музыкой на профессиональном уровне. Открывая фестиваль "Музыка семи городов", он впервые представил свое творчество в Кохтла-Ярве, вызвав огромный интерес публики - в зале был аншлаг. После концерта мы поговорили с создателем, бессменным дирижером и художественным руководителем ансамбля Валерием Петровым о жизни уникального коллектива.

- Получив приглашение примерно год назад, мы стали репетировать не очень привычную для нас сирийскую духовную музыку, что-то у нас было в репертуаре, но немного. Главная сложность в том, что она очень древняя и исполняется на аравийском языке - это язык Иисуса Христа. Немножко добавили византийских песнопений, греческих и других стран. Естественно, русскую тоже. Так что можно сказать, что программа новая и специальная.