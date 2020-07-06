Самые стойкие члены "Noored Kotkad" со всей Эстонии состязались в Алутагузе

24-е ежегодное патрульное соревнование "Mini-Erna" молодежной организации "Noored Kotkad" закончилось нынче победой вырумаасцев. Второе место заняли мальчишки из Валгамаа, третье - с Сааремаа.

Уровень повысился

Молодежное соревнование "Mini-Erna" создано по примеру проводившегося когда-то в Каутла и считавшегося сложнейшим в мире разведсоревнованием среди взрослых. Когда взрослые соревнования "Erna" около десяти лет назад прекратили, то отказались и от проведения "Mini-Erna" в Каутла. С этого момента соревнование проводится в разных дружинах и дошло наконец до Алутагузе.

Главный старейшина "Noored Kotkad" Сильвер Тамм сказал "Северному побережью", что уровень соревнования с каждым годом повышается. "Поскольку желание поехать на соревнования велико, то в дружинах проводят опытные соревнования и выбирают лучших, которые попадают на республиканские состязания", - объяснил он.

Из каждой дружины на соревнование попадает одна команда "Noored Kotkad". Исключением служит дружина-организатор, которая может выставить и вторую команду. "В нее входят участники помоложе, чем в основной команде, именно чтобы подрастала смена", - сказал мастер трассы соревнования Дейв Богенс, подготовивший в этом году для молодежи трассу с 21 контрольным пунктом, соревнование на которой длилось 36 часов и участники пробежали около 60 километров.

Как у взрослых

В некоторых контрольных пунктах был только почтовый ящик, но в большинстве приходилось решать различные задания, как и на взрослых соревнованиях. Участники стреляли из оружия для airsoft и paintball, а также из пневматической винтовки по мишеням, решали разведзадания, соревновались в чтении карты и внимании, метали гранаты на точность, собирали оружие, устанавливали палатки, оказывали первую помощь, пересекали водоем на каноэ. "Делали в общем-то все то, что делают и на взрослых соревнованиях. С той лишь разницей, что огнестрельного оружия нет", - сказал Богенс.

Старт дали молодежи в полночь в Варинурме, а через полтора суток открыли финиш в Эстонском шахтном музее.

- Благодаря GPS-системе у нас имелся во время соревнования обзор местонахождения команд, то есть угрозы, что ребята заблудятся в лесу, не было, - сказал Сильвер Тамм, по словам которого у участников был также тесный контакт со своим взрослым представителем.

В истории соревнования не бывало такого, чтобы кто-нибудь заблудился в лесу, хотя из-за ошибок ребятам и приходилось преодолевать большие расстояния. "Самая большая ошибка мальчишек заключается в том, что они торопятся выполнять задание, но в его содержание не вникают. Из-за этого получается много бессмысленной возни, когда тратят время и энергию. Девочки в этом смысле гораздо лучше", - сказал он.

В этом году на трассу наряду с мальчишками вышла команда "Kodutütred" из Йыгева.