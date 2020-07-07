Гражданин России за взятку пытался попасть в Эстонию: он получил условный срок

"Ходатайство прокуратуры и решение суда в очередной раз подтверждают, что принуждение должностного лица к совершению противоправного поступка путем предложения какой-либо выгоды никоим образом недопустимо в правовом пространстве Эстонии", - прокомментировал прокурор Вируской окружной прокуратуры Рагнар Плисткин.

По словам руководителя бюро погранохраны Идаской префектуры Индрека Пюви, незаконное пересечение границы и коррупция являются одними из самых серьезных угроз для государственной безопасности, поэтому он благодарит сотрудников Нарвского погранпункта, которые в данном случае приняли единственно правильное решение – отреагировали быстро и задержали мужчину, чтобы начать криминальное производство.

"Что касается данного казуса, то мы имеем дело не только с преступлением – борьба с коррупцией является одним из важнейших факторов формирования репутации и Эстонии, и пограничной охраны. Данный случай подтверждает то, что жители Эстонии могут чувствовать себя в безопасности. В Эстонской Республике нет места коррупции", – заключил Пюви.

Как написал rus.err.ee в прошлую пятницу, Вируский уездный суд 2 июля приговорил к условному лишению свободы гражданина России, который на пограничном пункте в Нарве пытался дать взятку эстонскому пограничнику, чтобы попасть в Эстонию.

33-летний гражданин России был задержан утром 30 июня, когда пытался попасть в Эстонию через пешеходный терминал пункта пересечения границы "Нарва-1".

При проверке документов выяснилось, что мужчина заблаговременно не подал ходатайство для получения разрешения на въезд в порядке исключения, представление которого на данный момент является обязательным для въезда в Эстонию. Пограничники отправили иностранца обратно в Россию для оформления соответствующего документа. Однако мужчина решил поступить противоправно, предложив чиновнику погранохраны взятку в размере 50 евро.

За попытку дать взятку должностному лицу он предстал перед судом уже 2 июля. Обвиняемый пошел на сделку со следствием и был приговорен к условному лишению свободы на один год.