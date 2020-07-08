Чт, 9.07.2020
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Начались подготовительные работы к фестивалю уличного искусства

Художники готовы разнообразить городской ландшафт, добавив красок на серые стены.

ФОТО: Частный архив

Фестиваль уличного искусства для маленьких городов "Rural Urban Art" пройдет с 10 по 15 августа в Йыхви и Кохтла-Ярве. В минувшие выходные организаторы и волонтеры покрыли грунтовкой часть городских стен, на которых в августе будут рисовать художники.

Фестиваль проводится уже третий год в одном из уездов Эстонии, на этот раз местом дислокации выбрали Ида-Вирумаа, поддержать инициативу согласились самоуправления Йыхви и Кохтла-Ярве.

Все желающие могут наблюдать за процессом создания рисунков, а творить чудеса стрит-арта приедут десять художников: Jeroone (Германия), Maxime Ivanez (Франция), Алексей Чекаль (Украина), Мария-Лийса Леонидов (Эстония), Lex Zooz (Эстония), Кярт Коосапоэг (Эстония), Лийси Грюнберг (Эстония), Kopylove (Эстония), Ингмар Ярве (Эстония), Лаура Лехтинен (Финляндия).

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