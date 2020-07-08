Начались подготовительные работы к фестивалю уличного искусства

Фестиваль уличного искусства для маленьких городов "Rural Urban Art" пройдет с 10 по 15 августа в Йыхви и Кохтла-Ярве. В минувшие выходные организаторы и волонтеры покрыли грунтовкой часть городских стен, на которых в августе будут рисовать художники.