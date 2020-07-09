Тойласкую певческую эстраду на два вечера покорят звезды летнего вечера

На этой неделе на тойлаской певческой эстраде должен был выступить Томас Андерс, который обрел известность как солист ансамбля "Modern Talking", однако из-за коронавируса и связанных с ним ограничений концерт перенесли на год.

По три артиста в каждый из двух дней

Вместо этого фестиваль "Retrolegend" привезет в Тойла эстонских артистов. В пятницу, 10 июля в 20.00 на сцену выйдет бенд Койта Тооме и в качестве специального гостя присоединится Сара, с которой Тооме пел в ансамбле 1990-х годов "Code One". Затем сцену займут "Smilers" и "5Miinust", после чего состоится ночная дискотека.

Субботняя программа тоже опирается на трех артистов - "Hellad Velled", Анне Вески с ансамблем и "Terminaator". Праздник завершится ночной дискотекой.

- Так как правительство ограничило число посетителей мероприятий, надеюсь, что за дверью никто не останется и на концерт попадут все, кто захочет прийти. Хотя билеты продаются и на месте, стопроцентно место гарантирует билет, купленный в предварительной продаже в "Piletilevi", - сказал организатор Хейко Мерикан.

По его словам, к началу недели была распродана половина концертных билетов. "Продаю билеты по отдельности на пятницу и на субботу, но и на два дня сразу. Пятница чрезвычайно популярна, на субботу спрос по какой-то причине скромнее".

Объединяет поколения

По словам Мерикана, концерты должны объединить молодое и старшее поколения и хитов хватит на любой вкус. "В любом случае не стоит сидеть в домашних стенах, с учетом того, как мало летних концертов здесь предлагают. Надеюсь, что выходные будут запоминающимися".

Полный билет на один день стоит 18 евро, для пенсионеров (действителен при предъявлении пенсионного удостоверения) - 12 евро, для детей младше 12 лет вход бесплатный. Полный билет на два дня можно приобрести за 30 евро.

- С Томасом Андерсом договорились, что он даст концерт в Тойла 10 июля 2021 года, - отметил Мерикан.