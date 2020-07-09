Идаский префект Тарво Крууп: Инцидент в Лихула заставляет усилить контроль за владельцами оружия

В начале июня общество потряс инцидент в западной Эстонии в Лихула, где имеющий разрешение на оружие и легальное оружие 32-летний Микк Таррасте открыл огонь по обычным людям, убив двух взрослых и ранив двух маленьких детей. "Северное побережье" спросило у идаского префекта Тарво Круупа, насколько законопослушны владельцы оружия в Вирумаа и каковы механизмы контроля для предотвращения попадания оружия в руки потенциально опасных людей.