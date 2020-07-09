Чт, 9.07.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Идаский префект Тарво Крууп: Инцидент в Лихула заставляет усилить контроль за владельцами оружия

Тарво Крууп.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В начале июня общество потряс инцидент в западной Эстонии в Лихула, где имеющий разрешение на оружие и легальное оружие 32-летний Микк Таррасте открыл огонь по обычным людям, убив двух взрослых и ранив двух маленьких детей. "Северное побережье" спросило у идаского префекта Тарво Круупа, насколько законопослушны владельцы оружия в Вирумаа и каковы механизмы контроля для предотвращения попадания оружия в руки потенциально опасных людей.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Сколько вообще в Ида-Вирумаа сейчас владельцев оружия и насколько строг контроль за ними?

- Сейчас в Ида-Вирумаа 1910 владельцев оружия. Во всем Вирумаа их в общем почти 3400, а оружия в Ляэне- и Ида-Вирумаа вместе более 8000 единиц.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ