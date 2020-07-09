Началась альтернативная серия мотокросса

- Традиционные чемпионаты и кубки Эстонии стали слишком педантичными. Технический контроль будто на ЧМ, и мотоциклам старше десяти лет делать на них нечего, ведь они не соответствуют новейшим евронормам, - сказал представитель Йыхвиского мотоклуба Арго Кеэрме. Таким образом, приход в любительский класс и вообще в мир мотокросса стал довольно дорогостоящим делом.

Трассы в новой серии технически попроще. "Более профессиональных участников тоже гнать не будут - у них есть свой класс. Но целью все же является немного снизить планку прихода в мотокросс, чтобы увеличить количество участников. Может, тогда подрастет также молодая смена, которая сумеет подняться на вершины и на международном уровне", - сказал Кеэрме.

Самым быстрым в этот день стал представляющий Йыхвиский мотоклуб и ездящий в PRO-классе Танель Раук. В зачете двухтактных мотоциклов первенствовал Рихо Кеэрме, занявший в классе МХН пятое место. Аллар Кеэрме в том же классе стал восьмым. В классе МХ30 на финише показал остальным спину Рауно Волдек, а вторым стал нарвитянин Леонид Люйтер. В классе МХ Х пятое место занял Эрки Раннамеэс, девятое - Ади Моорамаа. В женском классе третьей стала йыхвиска Криссу Коноплицки, в классе МХ 50 шестое место занял Меэлис Лийвранд.