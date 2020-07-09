Прокуратура обжалует оправдательный приговор по делу Негласон и Сепп

Вируская окружная прокуратура решила в этот вторник, что обжалует оправдательный приговор, вынесенный неделю назад Вируским уездным судом обвиненным в коррупционных преступлениях Нине Негласон, Тийу Сепп и ТОО "Corrigo".
"Прокуратура предъявила суду апелляционное извещение, касающееся приговора по делу Тийу Сепп, Нины Негласон и ТОО "Corrigo", поскольку точка зрения прокуратуры при оценке доказательств не совпадает с точкой зрения суда. Соответствующие аргументы мы предъявим в апелляции, которая сейчас составляется и на подачу которой у прокуратуры есть 15 дней, считая со дня объявления приговора", - сообщила Вируская окружная прокуратура "Северному побережью".