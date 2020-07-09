Чт, 9.07.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Прокуратура обжалует оправдательный приговор по делу Негласон и Сепп

Тийу Сепп (слева) и Нина Негласон на ступеньках Йыхвиского дома суда Вируского уездного суда 30 июня после объявления оправдательного приговора.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Вируская окружная прокуратура решила в этот вторник, что обжалует оправдательный приговор, вынесенный неделю назад Вируским уездным судом обвиненным в коррупционных преступлениях Нине Негласон, Тийу Сепп и ТОО "Corrigo".

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"Прокуратура предъявила суду апелляционное извещение, касающееся приговора по делу Тийу Сепп, Нины Негласон и ТОО "Corrigo", поскольку точка зрения прокуратуры при оценке доказательств не совпадает с точкой зрения суда. Соответствующие аргументы мы предъявим в апелляции, которая сейчас составляется и на подачу которой у прокуратуры есть 15 дней, считая со дня объявления приговора", - сообщила Вируская окружная прокуратура "Северному побережью".

Нина Негласон сказала, комментируя намерение прокуратуры обжаловать оправдательный приговор, что для нее это не неожиданность. 

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