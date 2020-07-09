Чт, 9.07.2020
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Водный мир Айду получит от волости полмиллиона евро

Запланированные строительные работы на гребном канале в Айду теперь могут начаться.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Люганузеское волостное собрание решило дать ЦУ "Айдуский центр водного спорта" на развитие 500000 евро, что покроет собственное участие для получения пособия по программе укрепления конкурентоспособности региона и позволит приступить к строительным работам.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

ЦУ "Айдуский центр водного спорта", которое по первоначальному плану должно было начать строительство своего комплекса еще в июле прошлого года, но сделать это до сих пор ему не удавалось, теперь сможет объявить строительный тендер, так как самоуправление решило на состоявшемся в начале июля заседании волостного собрания выделить целевому учреждению полмиллиона евро, чтобы покрыть собственное участие в пособии на укрепление конкурентоспособности региона. 

Волостная программа инвестиций предусматривает, что целевое учреждение поддержат суммой в 200000 евро. По оценке Люганузеского волостного управления, речь идет о крайне важном для волости объекте, строительство которого затянулось из-за отсутствия средств на собственное участие, и на заседании волостного собрания, состоявшемся 3 июля, все депутаты проголосовали за выделение суммы в размере 500000 евро.

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