Водный мир Айду получит от волости полмиллиона евро

Люганузеское волостное собрание решило дать ЦУ "Айдуский центр водного спорта" на развитие 500000 евро, что покроет собственное участие для получения пособия по программе укрепления конкурентоспособности региона и позволит приступить к строительным работам.
ЦУ "Айдуский центр водного спорта", которое по первоначальному плану должно было начать строительство своего комплекса еще в июле прошлого года, но сделать это до сих пор ему не удавалось, теперь сможет объявить строительный тендер, так как самоуправление решило на состоявшемся в начале июля заседании волостного собрания выделить целевому учреждению полмиллиона евро, чтобы покрыть собственное участие в пособии на укрепление конкурентоспособности региона.