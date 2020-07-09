Водный мир Айду получит от волости полмиллиона евро

ЦУ "Айдуский центр водного спорта", которое по первоначальному плану должно было начать строительство своего комплекса еще в июле прошлого года, но сделать это до сих пор ему не удавалось, теперь сможет объявить строительный тендер, так как самоуправление решило на состоявшемся в начале июля заседании волостного собрания выделить целевому учреждению полмиллиона евро, чтобы покрыть собственное участие в пособии на укрепление конкурентоспособности региона.