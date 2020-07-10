Пт, 10.07.2020
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Ида-Вирумаа стал излюбленным местом для соревнований по диск-гольфу в Эстонии

В минувшие выходные 360 любителей диск-гольфа соревновались не только в Мяэтагузе, но и в обновленном парке для диск-гольфа в Паннъярве.

ФОТО: Маргит Курвитс

Ида-Вирумаа превратился в излюбленное место для проведения соревнований по набирающему популярность диск-гольфу. В минувшие выходные на местных трассах для определения чемпионов Эстонии среди любителей собралось 360 участников.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Председатель спортивно-технической комиссии Эстонского союза диск-гольфа Раймо Киммель констатировал, что дисциплина, соединяющая в себе спорт и досуг, обретает в Эстонии все большую популярность. "На этот раз даже не все желающие смогли поучаствовать. Нужно подумать, как впредь проводить соревнования с еще большим числом участников", - сказал он.

Любительский чемпионат Эстонии проходил три дня в парках для диск-гольфа в Мяэтагузе и Паннъярве.

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