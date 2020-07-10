Ида-Вирумаа стал излюбленным местом для соревнований по диск-гольфу в Эстонии

Председатель спортивно-технической комиссии Эстонского союза диск-гольфа Раймо Киммель констатировал, что дисциплина, соединяющая в себе спорт и досуг, обретает в Эстонии все большую популярность. "На этот раз даже не все желающие смогли поучаствовать. Нужно подумать, как впредь проводить соревнования с еще большим числом участников", - сказал он.