Таллиннцы вновь удивляют силламяэсцев искусством декора

С творческими дамами из "Bastor Studio", которую возглавляет Илона Матсон, силламяэсцы познакомились в прошлом году - их творения из коллекции декоративных работ "Эстонские пословицы" восхитили посетителей библиотеки своей фантазией и разнообразием техник. Экспозиция собрала огромное количество восторженных откликов, а библиотекари пригласили студийцев приезжать с новыми выставками.

- Студийцы занимаются разными техниками, профессиональный художник и магистр педагогики Илона Матсон обладает множеством умений в области изобразительного искусства и прикладного творчества, - подчеркивает библиотекарь Татьяна Борисова. - В студии занимаются не только взрослые, но и дети, и не сомневаюсь, что им найдется чем поделиться.

Долго ждать новой встречи не пришлось - таллиннцы привезли не менее удивительную экспозицию под названием "Золотая кисточка". Большие декоративные копии на холстах и работы, выполненные на стекле в технике эгломизе (другое название "золоченое стекло"), но с собственными секретами.

Представляя эгломизе, устроители выставки объясняют гостям, что она ведет свое начало с III-IV века н.э. В Древнем Риме в технике золочения традиционно декорировались подарочные сосуды и амфоры, на предметы наносились семейные портреты, бытовые сюжеты, например, сцены охоты и цирковых представлений и т.д. В XVIII веке благодаря усилиям личного декоратора Луи XV, а затем и Луи XVI - Жана-Батиста Гломи - техника входит в моду во Франции и получает свое название по имени мастера: églomisé - это стекло, декорированное на манер Гломи. Сам художник использовал ее для производства стеклянных гравюр, невероятно популярных в Европе. Позже ювелиры стали применять эту технику в качестве вставок с силуэтными изображениями в перстни, серьги, медальоны, табакерки.

В XIX веке европейские мастера объединили старинную технику позолоты с гравировкой и живописью для украшения потолочных плафонов, стен, витрин магазинов. Сегодня этот метод активно используется для декора интерьеров, а также в производстве высокохудожественных деталей исторической мебели и аксессуаров.