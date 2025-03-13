Нарвская Арт-резиденция выбрала трёх художниц для участия в проекте в нарвских школах

Художники Хелен Аткин, Дарья Титова и Лизбет Хорн ​посетят Нарву на одну неделю в апреле, чтобы встретиться и поработать с местными школами, а затем создать произведения искусства на основе полученного опыта. Работы будут экспонироваться в NART в конце весны.

Художники были отобраны экспертным жюри из четырех человек: Олесей Качановской-Мюнд — куратором культурных и образовательных программ в Таллиннском Доме искусств, Лийной Сийб — руководителем и профессором кафедры графики в EKA, Пилле Маффуччи — преподаватель в Доме эстонского языка в Нарве и Йоханной Раннулой — руководитель художественной резиденции.

Жюри было приятно удивлено качеством заявок и искренним интересом эстонских художников к встрече с молодежью Нарвы. Это был сложный выбор, но три претендента представили наиболее сильные заявки. Хелена Аткин, Дарья Титова и Лиисбет Хорн были отобраны для проекта с получением стипендии.

Хелена Аткин — британско-эстонский композитор и исполнитель, чья творческая практика представлена вокруг музыки. Хелена планирует расширить возможности нарвской молодежи, исследуя восприятие за пределами ее музыкальных ассоциаций, для поощрения критического мышления, творческого самовыражения и более глубокого понимания информации.

Дарья Титова переехала в Эстонию три года назад из Украины и уже смогла хорошо адаптироваться и выучить эстонский язык. Она планирует помочь детям в Ида-Вирумаа более комфортно себя чувствовать в среде эстонского языка обучения. Проект Дарьи включает в себя практики работы с текстилем, с творческими занятиями кройкой, шитьем и вышивкой, что поможет ученикам как в изучении языка, так и в самовыражении.

Лизбет Хорн — художница из сферы перфоманса, которая планирует вести творческие мастер-классы по художественным исследованиям, критическому мышлению и диалогу. Ее основное внимание сосредоточено на акционизме (перформансе), и она будет черпать вдохновение из страсти к интеграции, современному художественному образованию и практическим методам обучения при работе с молодежью в Нарве.