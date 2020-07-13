Энергетики в очередной раз просят позволить им повысить цену на отопление Нарвы

Тепло для нарвских потребителей - для круглогодичного горячего водоснабжения и сезонного отопления домов - вырабатывается на ближайшей к городу Балтийской электростанции АО "Enefit Energiatootmine", а именно на ее уже единственном оставшемся 11-м энергоблоке. Из-за сегодняшней убыточности производства энергии из сланца названный энергоблок стоит в резерве, а тепло для Нарвы вырабатывают в расположенной рядом газовой котельной, прежде считавшейся дополнительной или резервной.

- С начала 2019 года мы имеем убытки при производстве теплоэнергии с действующим тарифом, поэтому вопрос недостаточной предельной цены для нас жизненно важен, - констатирует председатель правления "Enefit Energiatootmine" Март Проос. - Любой производитель должен получить за свою продукцию такую сумму, чтобы покрыть издержки производства, даже не говоря о получении минимальной прибыли - для обновления оборудования, развития производства, для выживания в условиях рынка, - объяснил он.

Действует тариф трехлетней давности

- Несмотря на наши старания для снижения постоянных затрат и повышения эффективности производственных процессов, мы имеем значительные убытки при действующем тарифе на тепло, - повторил Проос.

Предельная цена теплоэнергии для конечных потребителей в Нарве согласовывалась Департаментом конкуренции в последний раз в июле 2017 года и по сей день остается самой низкой в Эстонии - 42,4 евро за мегаватт-час (здесь и далее добавлен налог с оборота). Одобренный в том же 2017 году предельный тариф производителя (электростанции), поставляющего горячую воду своему дочернему сетевому предприятию АО "Narva Soojusvõrk", еще ниже - 33,9 евро за мегаватт-час.

- Конечная цена тепла для потребителей состоит из различных компонентов, и уже тогда (в 2017 году) все основные переменные компоненты производства тепла значительно подорожали на рынке. Конечно, основное влияние на увеличение затрат производителя оказало постоянное значительное повышение стоимости покупки квот СО2 в течение всего периода действия тарифа и ежегодное снижение доли бесплатных квот СО2, - объяснил Проос.

Тарифная формула действовала до июля

В течение одного только 2019 года Департамент конкуренции трижды не согласовывал ходатайства "Enefit Energiatootmine" о повышении предельной цены на подаваемую в теплосеть теплоэнергию, о чем уже писало "Северное побережье". Насколько известно, одним из камней преткновения становилось соотношение объемов горючего сланца и древесины при совместном производстве электро- и теплоэнергии.

"Северное побережье" ранее обращалось за разъяснениями в Департамент конкуренции. В его отделе внешних отношений обтекаемо ответили, что они исходят из основ, установленных Законом о центральном отоплении, а также что не вправе предоставлять третьим лицам информацию, касающуюся согласования предельной цены тепла.

По словам Марта Прооса, новое ходатайство в Департамент конкуренции о согласовании новой формулы расчета тарифа было подано нынче в апреле - в связи с окончанием срока действия сегодняшней формулы с 1 июля 2020 года. Однако, как отметил он, рассмотрение началось только в середине мая.

- Ожидаем согласования нашего ходатайства как можно быстрее. У Департамента конкуренции на это до 90 дней (без учета запросов), и мы предполагаем, что это будет не позднее начала отопительного периода, - прокомментировал Проос.

Запрашиваемая энергетиками новая предельная цена имеет два варианта: 39,7 евро за мегаватт-час при производстве тепла совместно с электричеством на 11-м энергоблоке Балтийской электростанции и 40,5 евро при производстве тепла в резервной газовой котельной (обе цены приведены с НСО). В общем это означает приблизительно 19-процентный рост.