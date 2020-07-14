Руководитель "Riigi Kinnisvara" Кати Кусмин: "В Ида-Вирумаа сейчас в работе довольно много объектов"

- Много ли у государства пустующей недвижимости в Ида-Вирумаа?

- Когда государство передает нам недвижимость, то говорит, нужна она ему или нет. Если не нужна, то наша задача - продать ее. В Нарве у нас имеется кое-какая недвижимость, которую мы пытались продать; это большие объекты и продать их не удалось.

В Ида- и Ляэне-Вирумаа у нас в общем более 120 объектов.

- Вдали от больших центров, наверное, сложно найти заинтересованных в недвижимости, которая когда-то была административным или общественным зданием?

- В случае уездных центров дискуссия и идет о том, приводить ли в порядок расположенные в городах старые здания или строить новые. Ясно, что для местной общины приведение в порядок важно, чтобы не оставалось этих "дворцов с привидениями". Но если посмотреть с экономической точки зрения, то приведение старого здания в порядок и его содержание обходятся дороже, чем строительство нового. Сегодня учреждения хотят также гибких решений, которых старые здания зачастую не позволяют.

- В центре Йыхви стоит бывшее здание уездного управления, которое недозагружено, и в то же время говорится о программе госдомов, чтобы строить новые здания для госучреждений. Каков же план?

- Здание на Кесквяльяк, 1 в Йыхви будет эксплуатироваться. В уездных центрах госдома должны быть готовы в 2024-2025 годах.

- Так что, эти старые административные здания будут реновироваться?

- Да, и это йыхвиское здание тоже. План таков, чтобы перевести в них разные госучреждения. Жителям и предпринимателям тоже будет удобнее, если они смогут вести дела в одном месте.

- Каков смысл понятия "госдом"? Немного подремонтируют, переведут в него некоторые учреждения и повесят табличку "Госдом"? Или будут также какие-то значительные изменения по существу?

- Будут и новшества по существу. На первом этаже запланирована единая зона обслуживания клиентов, где человек сможет пообщаться, например, с представителями департамента социального страхования, PRIA или кассы по безработице. Идея в том, чтобы помещения использовались в соответствии с потребностью. Если какому-то учреждению в данный момент потребуется какое-то помещение, то его можно будет использовать.

Например, в нашей конторе у меня своего кабинета нет. Мы работаем там, где в данное время есть свободное место, а также в зависимости от того, какие условия требуются.

- Много говорится о том, что как можно больше государственных учреждений и рабочих мест надо перевести из Таллинна в уезды. Много ли рабочих помещений на местах поручено найти вам для этого?