Вт, 14.07.2020
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Руководитель "Riigi Kinnisvara" Кати Кусмин: "В Ида-Вирумаа сейчас в работе довольно много объектов"

Кати Кусмин признается, что у RKAS в Ида-Вирумаа имеются кое-какие объекты, с продажей которых возникли трудности, но в общих чертах "никудышной недвижимости" почти нет.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Руководитель акционерного общества "Riigi Kinnisvara" (RKAS) Кати Кусмин говорит в своем интервью "Северному побережью" о том, какие государственные инвестиции в недвижимость Ида-Вирумаа ожидаются в ближайшее время и что представляет собой проект государственных домов.

- Много ли у государства пустующей недвижимости в Ида-Вирумаа?

- Когда государство передает нам недвижимость, то говорит, нужна она ему или нет. Если не нужна, то наша задача - продать ее. В Нарве у нас имеется кое-какая недвижимость, которую мы пытались продать; это большие объекты и продать их не удалось. 

В Ида- и Ляэне-Вирумаа у нас в общем более 120 объектов. 

- Вдали от больших центров, наверное, сложно найти заинтересованных в недвижимости, которая когда-то была административным или общественным зданием? 

- В случае уездных центров дискуссия и идет о том, приводить ли в порядок расположенные в городах старые здания или строить новые. Ясно, что для местной общины приведение в порядок важно, чтобы не оставалось этих "дворцов с привидениями". Но если посмотреть с экономической точки зрения, то приведение старого здания в порядок и его содержание обходятся дороже, чем строительство нового. Сегодня учреждения хотят также гибких решений, которых старые здания зачастую не позволяют. 

- В центре Йыхви стоит бывшее здание уездного управления, которое недозагружено, и в то же время говорится о программе госдомов, чтобы строить новые здания для госучреждений. Каков же план? 

- Здание на Кесквяльяк, 1 в Йыхви будет эксплуатироваться. В уездных центрах госдома должны быть готовы в 2024-2025 годах.

- Так что, эти старые административные здания будут реновироваться? 

- Да, и это йыхвиское здание тоже. План таков, чтобы перевести в них разные госучреждения. Жителям и предпринимателям тоже будет удобнее, если они смогут вести дела в одном месте. 

- Каков смысл понятия "госдом"? Немного подремонтируют, переведут в него некоторые учреждения и повесят табличку "Госдом"? Или будут также какие-то значительные изменения по существу? 

- Будут и новшества по существу. На первом этаже запланирована единая зона обслуживания клиентов, где человек сможет пообщаться, например, с представителями департамента социального страхования, PRIA  или кассы по безработице. Идея в том, чтобы помещения использовались в соответствии с потребностью. Если какому-то учреждению в данный момент потребуется какое-то помещение, то его можно будет использовать. 

Например, в нашей конторе у меня своего кабинета нет. Мы работаем там, где в данное время есть свободное место, а также в зависимости от того, какие условия требуются.

- Много говорится о том, что как можно больше государственных учреждений и рабочих мест надо перевести из Таллинна в уезды. Много ли рабочих помещений на местах поручено найти вам для этого?

- Создание рабочих мест в уездах по-прежнему актуально, но теперь это стараются делать по-другому. Раньше это пытались делать как-то принудительно, а потом мы наблюдали, как украдкой двигались обратно в сторону Таллинна или Тарту. Это показывает, что подобный физический переезд не работает. Когда госучреждение ищет сейчас специалиста, то выбирает лучшего кандидата, а наша задача - найти необходимые рабочие помещения в соответствии с тем, станет человек работать в Йыхви или Рапла. 

- Так что, рабочее место переносят к месту жительства работника, а не наоборот? 

- Именно. Сводят вместе необходимую учреждению компетенцию и место жительства человека. За границей люди достаточно мобильные, а в Эстонии человек все же сравнительно оседлый. При создании рабочих мест государство исходит теперь из человека, и это, по-моему, правильно. 

- Правительство говорило, что в кризисной ситуации государство должно ускорить свои планы инвестиций, а также брать для них займы. Какие ваши инвестиции могли бы быстрее прийти в уезды?

- У нас есть обзор о важнейших инвестиционных потребностях правительства на десять лет. Поэтому правительству довольно просто выбирать, какие объекты и в каком объеме оно будет делать. 

- Однако поговорим конкретно об Ида-Вирумаа. Строительство дома полиции и спасательной службы в Силламяэ идет, гимназические здания в Нарве, дома полиции и спасателей в Кохтла-Ярве и Кивиыли... 

- Я не могу сказать, куда правительство направит свои приоритеты. Это решает правительство. Но похоже, что уже сейчас в Ида-Вирумаа очень много объектов в работе.

- От каких ида-вируских объектов вы хотели бы быстро избавиться? 

- Как я уже сказала, в Нарве есть несколько больших зданий, которые мы пытались продать, но не получилось. 

- А как влияет деятельность RKAS в смысле конкуренции на рынок аренды, где действуют также частные предприниматели, кому государство составляет конкуренцию? 

- Рынок аренды действует в случае офисных зданий. Имуществом особого назначения, как то тюрьма, дом суда или здание спасательной команды, государство должно ведать само. Если мы говорим о рынке аренды, то он активен скорее в Таллинне и Тарту. В местах поменьше частный инвестор инвестирует скорее тогда, когда это для него гарантированная инвестиция. Например, остров Кихну никогда не получил бы себе спасательную команду, если бы государство туда не инвестировало.

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