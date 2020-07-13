Шторм повалил десятки деревьев и оставил без электричества пару тысяч клиентов

Главный специалист бюро реагирования Идаского спасательного центра Марек Мартинсон сказал "Северному побережью", что в субботу в спасательный центр поступали вызовы в основном из-за падения деревьев на дороги или линии электропередачи.

- Более 40 деревьев упало на линии электропередачи или дороги, где они представляли опасность для участников дорожного движения, - сказал он, добавив, что деревья были повалены в основном в районе Нарвы. Из-за перебоев в электроснабжении без электричества на пике осталось около 2500 домохозяйств, преимущественно в районе Йыхви.

Люди из-за сильного ветра в субботу не пострадали. Однако в Кохтла-Ярве было два случая, когда дерево упало на машину, в Нарве имел место один случай, когда машина оказалась под деревом.

- По нам этот шторм прошелся относительно легко, и никаких тяжких последствий не было, - подтвердил Мартинсон.