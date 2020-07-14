Манила манила, но насладиться отдыхом не удалось

Программист из Йыхви Роман Трофимов прожил 109 дней в аэропорту Манилы (Филиппины) и смог вернуться домой лишь после большой шумихи в соцсетях и СМИ - Министерство иностранных дел Эстонии купило ему билеты. Прибыл на родину 9 июля и находится на двухнедельном карантине, но "Северное побережье" смогло пообщаться с незадачливым путешественником.
Роман почти год откладывал средства для осуществления мечты - поездки в Юго-Восточную Азию, где планировал отдохнуть несколько месяцев.
- Рассматривал Таиланд и Филиппины, но остановился на последней стране из-за того, что там английский - второй официальный язык и жизнь подешевле. Как владельцу паспорта иностранца и постоянного вида на жительство в Эстонии мне нужно было получить визу до вылета и заранее купить билеты в обе стороны - это одно из требований посольства. В визе могли и отказать, на тот момент я был безработным, а мизерную пенсию по инвалидности начали выплачивать только в январе. Но зная, что на Филиппинах и в Таиланде местные живут на 100-200 евро в месяц, подумал, что мне это будет по силам, тем более что ехал не на курорт, а на полгода тихой жизни в провинции достаточно, в крайнем случае всегда можно найти подработку на месте.
Роман нашел самый дешевый билет до Таиланда - 250 евро с пересадками: Санкт-Петербург - Новосибирск - Бангкок. Решил в Таиланде отметить свой день рождения 13 марта. А на 20 марта купил билет "AirAsia" Бангкок - Манила - Себу (150 евро) плюс выездной билет с Филиппин, который нужно предъявить для визы. Подчеркивает, что оформление виз в Таиланд и на Филиппины потребовало много времени и нервов: посольство Филиппин находится в Польше, Таиланда - в Финляндии.
- Потратив около 1200 евро, после бессонных ночей и нервотрепки все-таки успел получить тайскую визу за день до вылета, - вспоминает он. - Полет прошел нормально за исключением "допроса" в Новосибирске - оказалось, пограничник не видела паспорта иностранца. В Таиланд приземлился вечером 13 марта.
Таиланд не впечатлил
Так как расходы оказались больше, чем планировались, от культурной программы в Таиланде пришлось отказаться. Возможно, поэтому ничего особо интересного за шесть дней он там не увидел, еле дождавшись рейса в страну мечты.
- В Манилу вылетел ночью, прибыл в два часа утра 20 марта 2020 года. Сотрудница паспортного контроля проверила документы и сказала, что мне нужно пройти интервью с работником миграционной службы. Меня отвели в сторону и попросили представить паспорт и все документы, которые есть с собой, мол, по итогам этого интервью он решит, можно ли мне будет попасть в страну. Кроме паспорта были ID-карта, две банковских карты и обратный билет. Посмотрев в паспорт, сотрудник начал "допрос с пристрастием", во время которого сотрудник разглядывал документ под увеличительным стеклом, задавая вопросы: что это за документ, кто его выдал, почему я обменял незадолго перед поездкой, почему без гражданства, какой этнической группе принадлежу, через какую страну и в какое время летел и другие. Несколько раз весьма презрительным тоном назвал меня лицом без гражданства (stateless person). Во время бестактных расспросов я почувствовал себя каким-то второсортным человеком либо беженцем, который приехал на Филиппины просить у них милостыню. Потом он спросил, можно ли сделать мою фотографию на телефон, послал ее своей начальнице, с которой постоянно переписывался по телефону во время интервью. Когда придирки к документам исчерпались, сказал, что на Филиппинах объявлено состояние бедствия (state of calamity) и в Маниле установлен усиленный карантин. Передвижение за пределы Манилы невозможно, на выездах посты и все отели закрыты. Поскольку у меня нет брони отеля в Маниле (летел в Себу), открыты только дорогие пятизвездочные "Hilton", "Ritz" и прочие, мне не хватит денег прожить там две недели. Даже если бы у меня было достаточно средств, скорее всего, карантин продлят и мне нечем будет заняться, кроме как сидеть в отеле. Поэтому он принимает решение отправить меня обратно.
Заложник обстоятельств
Роман не верит, что собеседник не знал о прекращении рейсов "AirAsia" и о том, что ему придется остаться в аэропорту. После беседы он молча удалился, а паспорт Романа начальница миграционной службы оставила у себя, объяснив, что пассажир остается на попечении авиакомпании "In Custody of Airline" - она ответственна за его вывоз из страны. Паспорт вернут после этого.
- Позже подошли представители "AirAsia", сообщив, что авиакомпания прекратила международное сообщение с Филиппинами и мне нужно ждать две недели окончания карантина. На вопрос, куда я смогу полететь, услышал ответ: либо обратно в страну, из которой прилетел (Таиланд), либо в страну моего постоянного проживания. Одноразовая виза в Таиланд уже была использована, следовательно, вернуть меня могут только в Эстонию. Попросили пройти обратно в зону прибытия аэропорта, подождать вылета, уточнив, что еду я должен покупать за свой счет, как и обратный билет. Рестораны на тот момент уже не работали и еду можно было купить только снаружи терминала, поможет охранник от "AirAsia" - все вопросы через него, так как представителей авиалиний не будет, потому что перевозок нет, и аэропорт также готовят к закрытию.
ВЫВОДЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
- Если у вас серый паспорт, лучше не ездить дальше Евросоюза во избежание проблем, так как этот документ вызывает очень много вопросов у сотрудников таможенных служб и авиакомпаний.
- Не нужно сидеть и ждать чуда, если ваши права нарушают и чиновники не реагируют, помочь может только внимание общественности: социальные сети и СМИ - это реальная сила.
Роман признается, что испытал шок, узнав, что предстоит находиться в аэропорту две недели! Пообещав что-нибудь придумать, сотрудники авиакомпании ушли и два месяца Роман их не видел.
Хуже, чем в тюрьме
- Охранники развернули металлическую скамейку, которая стояла вверх ногами, и сказали, что я могу лежать на ней, - вспоминает собеседник. - Но она ребристая, причем в терминале постоянно работает кондиционер, металл становится очень холодным. Кроме того, там круглосуточное освещение. Поспать удавалось пару часов, периодически просыпаясь от холода или громкой музыки, включающейся каждые 15 минут.
Авиакомпания все-таки кормила заложника обстоятельств, дважды в день он получал обед и ужин, почти всегда одно и то же - рис и мясо. Пока оставались деньги, заказывал еду через доставку или покупал в аэропорту. Когда силы были на исходе, написал на "ФБ" в группу "Русские на Филиппинах" с просьбой послать свежих фруктов. Люди откликнулись, пару раз передавали еду и стали распространять информацию о нем.
Вернувшись домой, Роман не хотел "славы" и поначалу отказывался от интервью, но согласился рассказать о своей истории, посчитав, что именно шумиха в СМИ помогла ему вернуться домой, возможно, кому-то пригодится его опыт.
- Убедился, что помочь может только внимание общественности, социальные сети и СМИ - это реальная сила. К слову, я там не один мыкался - в аэропорту жили еще трое бедолаг из разных стран, у каждого своя причина, они до сих пор ждут.
Несколько вопросов о будущем
- 109 дней в терминале аэропорта, о том, как выжить, наверное, можно книгу написать?
Роман Трофимов: Я не писатель, но со временем на моей странице в "ФБ", возможно, подробно расскажу, как все как было.
- Вернуться в Азию хочется?
Р.Т.: Моя поездка обошлась очень дорого в плане денег и упущенного времени, но на Филиппинах осталась невеста, мечтаю привезти ее в Эстонию. К сожалению, вряд ли смогу туда попасть - меня автоматически занесли в черный список на Филиппинах, и чтобы убрать имя из него, надо заплатить 55000 песо (1000 евро), а подавать документы только лично через адвоката на Филиппинах.
- Ситуация с паспортом не заставила задуматься о получении гражданства?
Р.Т.: Считаю унизительным факт, что я, родившийся в Эстонии во втором поколении, должен совершать дополнительные действия для получения гражданства... Эстония - моя родина, но нынешнее положение с паспортами иностранцев оскорбительно, поэтому сейчас рассматриваю варианты принятия гражданства другой страны.