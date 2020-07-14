Манила манила, но насладиться отдыхом не удалось

Заложник обстоятельств

Роман не верит, что собеседник не знал о прекращении рейсов "AirAsia" и о том, что ему придется остаться в аэропорту. После беседы он молча удалился, а паспорт Романа начальница миграционной службы оставила у себя, объяснив, что пассажир остается на попечении авиакомпании "In Custody of Airline" - она ответственна за его вывоз из страны. Паспорт вернут после этого.

- Позже подошли представители "AirAsia", сообщив, что авиакомпания прекратила международное сообщение с Филиппинами и мне нужно ждать две недели окончания карантина. На вопрос, куда я смогу полететь, услышал ответ: либо обратно в страну, из которой прилетел (Таиланд), либо в страну моего постоянного проживания. Одноразовая виза в Таиланд уже была использована, следовательно, вернуть меня могут только в Эстонию. Попросили пройти обратно в зону прибытия аэропорта, подождать вылета, уточнив, что еду я должен покупать за свой счет, как и обратный билет. Рестораны на тот момент уже не работали и еду можно было купить только снаружи терминала, поможет охранник от "AirAsia" - все вопросы через него, так как представителей авиалиний не будет, потому что перевозок нет, и аэропорт также готовят к закрытию.

ВЫВОДЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА Если у вас серый паспорт, лучше не ездить дальше Евросоюза во избежание проблем, так как этот документ вызывает очень много вопросов у сотрудников таможенных служб и авиакомпаний.

Не нужно сидеть и ждать чуда, если ваши права нарушают и чиновники не реагируют, помочь может только внимание общественности: социальные сети и СМИ - это реальная сила.

Роман признается, что испытал шок, узнав, что предстоит находиться в аэропорту две недели! Пообещав что-нибудь придумать, сотрудники авиакомпании ушли и два месяца Роман их не видел.

Хуже, чем в тюрьме

- Охранники развернули металлическую скамейку, которая стояла вверх ногами, и сказали, что я могу лежать на ней, - вспоминает собеседник. - Но она ребристая, причем в терминале постоянно работает кондиционер, металл становится очень холодным. Кроме того, там круглосуточное освещение. Поспать удавалось пару часов, периодически просыпаясь от холода или громкой музыки, включающейся каждые 15 минут.

Авиакомпания все-таки кормила заложника обстоятельств, дважды в день он получал обед и ужин, почти всегда одно и то же - рис и мясо. Пока оставались деньги, заказывал еду через доставку или покупал в аэропорту. Когда силы были на исходе, написал на "ФБ" в группу "Русские на Филиппинах" с просьбой послать свежих фруктов. Люди откликнулись, пару раз передавали еду и стали распространять информацию о нем.

Вернувшись домой, Роман не хотел "славы" и поначалу отказывался от интервью, но согласился рассказать о своей истории, посчитав, что именно шумиха в СМИ помогла ему вернуться домой, возможно, кому-то пригодится его опыт.

- Убедился, что помочь может только внимание общественности, социальные сети и СМИ - это реальная сила. К слову, я там не один мыкался - в аэропорту жили еще трое бедолаг из разных стран, у каждого своя причина, они до сих пор ждут.