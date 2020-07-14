Воспитанник "Нарва-Транса" Георгий Тунев в итальянской высшей лиге впервые вошел в начальный состав своего клуба

Начинавший футбольную карьеру в "Нарва-Трансе" под руководством Олега Курочкина 19-летний Георгий Тунев в воскресенье вечером сделал историю, когда в игре итальянской высшей лиги Serie-A впервые вышел на поле в начальном составе своего клуба "SPAL".
До этого в играх высшей итальянской лиги он ненадолго выходил на поле четыре раза на замену.
Во встрече с "Genoa" Тунев играл 58 минут. В момент его замены "SPAL" проигрывал со счетом 0:2, с таком счетом игра и закончилась. Клуб Тунева занимает в Serie-A последнее место.