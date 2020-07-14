Вт, 14.07.2020
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Леса Алутагузе приглашают посостязаться в сборе грибов

грибы. фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Алутагузеский центр спорта и отдыха приглашает энтузиастов физкультуры и охотников за грибами посостязаться в сборе лисичек в алутагузеских лесах с целью мотивировать людей больше двигаться на свежем воздухе и испытывать радость от пребывания на природе.

Состязание пройдет с 13 июля по 30 сентября. Победит тот, кто соберет самый большой урожай по весу. Вес грибов проверяет и регистрирует участников администратор центра спорта и отдыха. На месте также выдают мешочек и пластиковый ножик для сбора грибов.

Победителя ждет бесплатное посещение приватной бани на четверых. Занявших второе и третье места тоже ждут призы.

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