Леса Алутагузе приглашают посостязаться в сборе грибов

Алутагузеский центр спорта и отдыха приглашает энтузиастов физкультуры и охотников за грибами посостязаться в сборе лисичек в алутагузеских лесах с целью мотивировать людей больше двигаться на свежем воздухе и испытывать радость от пребывания на природе.
Состязание пройдет с 13 июля по 30 сентября. Победит тот, кто соберет самый большой урожай по весу. Вес грибов проверяет и регистрирует участников администратор центра спорта и отдыха. На месте также выдают мешочек и пластиковый ножик для сбора грибов.
Победителя ждет бесплатное посещение приватной бани на четверых. Занявших второе и третье места тоже ждут призы.