Леса Алутагузе приглашают посостязаться в сборе грибов

Алутагузеский центр спорта и отдыха приглашает энтузиастов физкультуры и охотников за грибами посостязаться в сборе лисичек в алутагузеских лесах с целью мотивировать людей больше двигаться на свежем воздухе и испытывать радость от пребывания на природе.