Полиция не признала водительские права грузина и наказала его за незаконное управление автомобилем

Гражданина Грузии Бадри (33) полиция задержала 6 марта этого года на дороге Кивиыли - Сонда за рулем легкового автомобиля "Peugeot". На транспортное средство официально работающего в Эстонии мужчины не была оформлена обязательная дорожная страховка, а предъявленный в качестве водительского удостоверения документ на грузинском языке полиция не сочла подтверждающим право на управление в Эстонии, и грузин получил штраф 300 евро.