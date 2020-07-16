Пт, 17.07.2020
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Полиция не признала водительские права грузина и наказала его за незаконное управление автомобилем

Полиция.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Полиция и суд не акцептировали якобы подтверждающие право на управление транспортным средством документы, которые представил задержанный близ Кивиыли гражданин Грузии, получивший штраф за управление автомобилем без права на управление и за отсутствие дорожной страховки на автомобиль.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Гражданина Грузии Бадри (33) полиция задержала 6 марта этого года на дороге Кивиыли - Сонда за рулем легкового автомобиля "Peugeot". На транспортное средство официально работающего в Эстонии мужчины не была оформлена обязательная дорожная страховка, а предъявленный в качестве водительского удостоверения документ на грузинском языке полиция не сочла подтверждающим право на управление в Эстонии, и грузин получил штраф 300 евро.

Мужчина не смирился с этим и обжаловал свое наказание в суде, утверждая, что он имеет право на управление транспортным средством, которое подтверждают водительские права, выданные у него на родине.

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