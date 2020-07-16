В выходные откроют свои двери домашние кафе и хутора

НКО "Kohalik Toit" приглашает в субботу, 18 июля, на первый день кафе "Viru Toit", когда в дюжине кафе будут предлагать гостям произведенную, собранную и приготовленную в Вирумаа еду.

Народ не сидит на месте

- Для дня кафе мы намеренно выбрали выходные открытых хуторов, когда народ все равно не сидит на месте. Было бы обидно, если бы никто не приехал, в то время как люди приложили столько усилий, - объяснила член правления НКО "Kohalik Toit" Сигрид Вяльбе.

По ее словам, двенадцать участников для первого раза - это сверх ожиданий организаторов. "Участвуют ведь и те, кто не являются членами сети, но отреагировали, так как имеют желание делать что-то. Прекрасно, что отваживаются делать и делают", - добавила она.

Большинство из тех, кто приглашает в субботу в свое кафе, ежедневно общепитом не занимаются. У самой Вяльбе есть в Кивиыли обеденный буфет "5 kopikat", но в субботу она будет принимать искателей местных вкусов во дворе своего дома в Кырккюла. Поскольку раньше она была хозяйкой ресторана городища Пуртсе, то ее домашнее кафе будет называться "Vana Purtse kohvik".

- Крепость Пуртсе - ставшее очень близким душе место. Поэтому пришла мысль немного напомнить о старых временах и предложить именно меню старого ресторана, - объяснила Вяльбе, по словам которой ностальгию могут вызвать такие хиты, как, например, картофельно-грушевый суп-крем с лососем холодного копчения и мороженое из камы с горячим вареньем.

- Возьмем из пуртсеского меню столько, сколько возможно сделать в домашних условиях, но не ограничимся только этим. Может быть, люди захотят не столько плотно поесть, сколько объехать множество мест и везде перекусить, - сказала Вяльбе.

С этого лета в городище Пуртсе началась новая эпоха и там открылся ресторан "Von Taube". Таким образом, в течение одного дня можно будет вспомнить старое и открыть для себя новое меню.

Двенадцать участников для первого раза - это превысило ожидания организаторов. Сигрид Вяльбе, член правления НКО "Kohalik Toit"

Домашние кафе откроются также в деревнях Майдла, Сонда и Катазе. Действующий в деревне Раннапунгерья во время мероприятий "Pärnaõue Pereresto" делает упор как на еду и напитки, так и на развлечение. Музыкальные "закуски" предложат ансамбль "Maag", а также музыкант и мастер каннеля Хейно Ягер. В амбаре откроется частная коллекция Лаури Мялло "Бабочки Эстонии". Желающих ознакомят с танцем бачата, посетить можно будет также массажную палатку.

"Catering Kene" откроет свое кафе в воротах винокурни мызы Мяэтагузе. Плотно закусив, можно будет насладиться во дворе мызы Мяэтагузе пикник-концертом, на котором выступят Стефан и Ингер.

День кафе "Viru Toit" откроет кафе "Veera" во дворе "Vanatare" в деревне Лаагна, а также придет на летнее гулянье на люганузеской деревенской площади и во двор хуторского магазина "Promenaadi" в Йыхви. Дневное кафе откроет "Kauksi Puhkemaja". Из действующих заведений общепита впервые записались для участия в проводимом мероприятии кафе "Varja" и куремяэское "Apteegikohvik".

Более подробная информация о меню и местоположении разных кафе - на странице "Viru Toit" в "Facebook".

Разнообразная программа

Некоторые участники дня кафе участвуют также и в мероприятиях открытых хуторов. В Ида-Вирумаа нынче будут открыты 11 хуторов и сельских предприятий; большинство из них будут ждать посетителей как в субботу, так и в воскресенье.

На ида-вирумааской карте открытых хуторов можно найти уже знакомых по прежним годам хутор Тагавялья, хутор "Lamba ja Roosi", Пуртсескую пивоварню и производителя сыров с плесенью ТОО "Alutaguse Juust".

На Тойлаской веранде рукоделия можно будет попробовать ткать лоскутный ковер, а также познакомиться с перепелками. НКО "Valiida" в деревне Арумяэ приглашает покататься верхом. Центр апитерапии и природного лечения "Honey Wolf" расскажет в Паннъярве о жизни пчел, а также о пчелиной терапии и процедурах гирудотерапии.

Расположенный в деревне Леммаку хутор Лампе - нынешний новичок. Там можно будет ознакомиться не только с выращиванием клубники, но и с изготовлением качественных дизайнерских вешалок для одежды.