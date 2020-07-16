Мотокроссовый сезон мчится на полном газу

Из-за чрезвычайного положения на мотокроссовых трассах в весеннем сезоне царило затишье. Когда ограничения смягчились, и у спортсменов, и у публики оказалось на выбор сразу несколько мотоспортивных событий. В минувшие выходные в Тихеметса проходили соревнования на кубок "Eesti Top 200", а в Кивиыли, где в основном состязались на трех- и четырехколесных железных конях, на трассу вышли также одиночники, чтобы определить быстрейших в своей любительской серии.
В Тихеметса второе место среди женщин завоевала йыхвиска Криссу Коноплицки, представляющая Сымерпалуский мотоклуб. Аллар Кеэрме был десятым в классе "MX C". В классе "MX E" Райго Онтон занял 11-е место, Маллор Вилдак был 26-м.
Ближе к дому, в Кивиыли, идавирусцев на старте было гораздо больше. На соревновательную трассу вышли как новые лица из нашего уезда, так и те, у кого шлем в последние годы в основном висел на вешалке. В классе "MX Open" в субботу первым стал Юрий Виноградов, опередивший Дмитрия Виноградова. В то время как в других местах бушевал шторм, в Кивиыли условия для гонки были близки к идеальным. "Мы оповестили об этом лидирующего гонщика Йыхвиского мотоклуба Танеля Раука, который в воскресенье приехал и победил", - сказал представитель Йыхвиского мотоклуба Арго Кеэрме. Справиться с Рауком Виноградовы не смогли, но устроили между собой ожесточенную борьбу за второе место, из которой победителем на этот раз вышел Дмитрий.
В оба дня второе место в классе "MX40+" занял Алексей Теплов. Самым многочисленным в Кивиыли было представительство гонщиков класса "MX Hobi". Из числа идавирусцев в субботу Леонид Лютер занял третье место, Фред-Георг Пяэро был пятым, Рауно Волдек - шестым, Рихо Унт - восьмым, Эрки Раннамеэс - десятым.
В воскресенье Леонид Лютер стал вторым, Рауно Волдек - третьим, Фред-Георг Пяэро - пятым, Эрки Раннамеэс - восьмым.
- На протяжении нескольких лет эстонской мотокросс сильно ругают за раздробленность, когда в одно время проходит несколько соревнований, но сейчас из-за ограничений как числа соревнующихся, так и публики и с учетом того, что после периода долгого сидения дома на трассу выходит больше спортсменов, такая система все же позволяет проводить соревнования. Но она, безусловно, требует пересмотра, чтобы после окончания действия коронавирусных ограничений титулов стало меньше и они имели больший вес, - сказал Арго Кеэрме.