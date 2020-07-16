Мотокроссовый сезон мчится на полном газу

Ближе к дому, в Кивиыли, идавирусцев на старте было гораздо больше. На соревновательную трассу вышли как новые лица из нашего уезда, так и те, у кого шлем в последние годы в основном висел на вешалке. В классе "MX Open" в субботу первым стал Юрий Виноградов, опередивший Дмитрия Виноградова. В то время как в других местах бушевал шторм, в Кивиыли условия для гонки были близки к идеальным. "Мы оповестили об этом лидирующего гонщика Йыхвиского мотоклуба Танеля Раука, который в воскресенье приехал и победил", - сказал представитель Йыхвиского мотоклуба Арго Кеэрме. Справиться с Рауком Виноградовы не смогли, но устроили между собой ожесточенную борьбу за второе место, из которой победителем на этот раз вышел Дмитрий.