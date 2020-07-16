Песенный марафон в Силламяэ побудит горожан выйти на улицу

Руководитель открытого молодежного центра ESN Игорь Малышев сказал, что идею нового проекта "подкинул" коронавирус: во время карантина инициативная молодежь организовывала ежедневные онлайн-трансляции артистов, и в их маленькую студию с удовольствием приходили не только местные таланты, но и из других городов.

- Мы получили множество положительных отзывов, как от участников, так и от зрителей, - радуется лидер. - Горожане говорили, что наши старания не просто скрасили время в карантине, но многие открыли для себя новых талантливых исполнителей. Все это и родило идею: когда ситуация нормализуется, собрать артистов вместе и устроить на улице большой песенный праздник. Также организуем прямую трансляцию на портале molodoi.ee. Отсюда вытекает еще одна цель - попробуем вытащить молодежь из своих домов. Недавно мы проводили опрос и выяснили, что современные подростки слишком много времени проводят в комнатах и не хотят идти на улицу, может быть, привлекательная музыка побудит их покинуть четыре стены?

Игорь шутит, что погоду они уже заказали, а так как песенный марафон приурочен к летней ярмарке, проходящей в Силламяэ с 17 по 19 июля, организаторы рассчитывают, что публика соберется.

Песенный марафон продлится с 11 до 17 часов. В программе выступления артистов из Силламяэ, Нарвы, Кохтла-Ярве, Маарду и Таллинна. Откроет его Александр Городничев программой "Не переставайте мечтать". Эстафету подхватит молодая певица Алеся с программой "Летняя история", а затем Ольга Мишина зарядит публику ритмами "Дискотеки 90-х". С 14 часов на сцене будут выступать шесть артистов из продюсерского центра "DEA" с двумя тематическими программами "Амиго" и "Мечтать не вредно". Завершит этот насыщенный день выступление молодой, но яркой группы из Ахтме "Siblings Time" - она была создана в прошлом году и уже нашла много поклонников, гастролируя по всей стране.

Изюминкой марафона станет выступление преподавателя вокала из Аргентины Игнасио Янторно Эскудеро.

- Мы услышим его голос впервые благодаря продюсерскому центру "DEA", - комментирует собеседник. - Но оказалось, что в Ида-Вирумаа это имя уже знают - он открыл студию вокала в Таллинне и дает уроки по своей уникальной методике, не имеющей аналогов в Эстонии, и наши земляки не преминули этим воспользоваться.