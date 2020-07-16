В Нарве построят новые дома попечения семейного типа

Действующая программа развития города и ныне готовящиеся изменения в нее предполагают, что новый нарвский попечительский дом будет построен в 2021-2023 годах. Предполагается, что это обойдется городскому бюджету немногим более трех миллионов евро.

Точнее, речь идет о группе домов, которые расположатся на сегодняшнем пустыре по улице Александра Пушкина, 42 - это по соседству с Паюской школой Нарвы и с тремя детскими замещающими домами семейного типа.

Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы 14 июля объявил тендер для поиска проектировщика будущего попечительского дома (домов), его внешней территории и техносетей. Предполагаемая стоимость составления проекта - 25000 евро.

Планируется спроектировать восемь одноэтажных десятиместных попечительских домов семейного типа, еще два таких же для людей с особыми потребностями при попечении и два здания общего обслуживания. В последних смогут расположиться, например, медицинские и процедурные кабинеты, концертный и тренажерный залы, комнаты для персонала и т.п.

Попечительские дома семейного типа предполагаются с террасами и внутренним двором с садом. Также будут скамейки, качели и тренировочный комплекс.

Предполагается, что новые попечительские дома будут рассчитаны в сумме на сто жильцов.

Директор департамента социальной помощи Нарвской горуправы Елена Васильева в комментарии "Северному побережью" подтвердила, что имеющийся в Нарве в переулке Раху дом попечения на 132 человека тоже продолжит работать после строительства новых домов.

- Это будут дополнительные места, потому что у нас в Нарве ситуация с пожилыми одинокими людьми очень острая: люди нуждаются в уходе, - говорит Васильева. - У нас нет другого выхода, людей надо размещать, - добавила она, объясняя необходимость строительства новых домов попечения.

Васильева согласилась, что речь идет о дополнительной нагрузке на городской бюджет. "Но ведь это наши жители - и мы не можем их так оставить", - подтвердила чиновница.