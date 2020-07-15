Макет старой Нарвы стал центральным экспонатом новой выставки

Ставший знаменитым макет и основанную на нем новую экспозицию можно увидеть с 18 июля в зале на третьем этаже административного здания бывшей мебельной фабрики "Нарова" (ул. А.-А. Тийманна, 1).

Как анонсировали в Нарвском музее, на выставке "Старая. Новая. Нарва. 1684/1984……2034" сделан акцент на два прошлых пика славы города с фокусом на его будущее. Выбранные для показа 1684 и 1984 годы символизируют прежнее процветание Нарвы, а 2034 год - ближайшее будущее города. Два ярких момента индивидуальности Нарвы тесно связаны с концепцией пограничного города: если шведские власти прежде всего отмечали большой торговый потенциал Нарвы, то в советский период она стала своего рода образцовым городом Эстонской ССР.

В аутентично сохраненных актовых залах бывшей мебельной фабрики самые яркие моменты двух расцветов Нарвы показываются вместе с выполненным из бумаги макетом города и специально подготовленной в рамках данного проекта кинопрограммой. 1684 и 1984 годы отражены редкими экспонатами.

"Северное побережье" уже многократно писало о долгой истории макета старой Нарвы. Его автор Федор Шанцын начал клеить из картона церкви довоенной Нарвы в масштабе 1:100 в качестве хобби в 1995 году, когда работал в детских садах по хозяйственной части. Спустя десять лет он основательно занялся макетированием всего старого города и получил в пользование актовый зал в пустующей Нарвской ратуше.

Далее Шанцын был принят на ставку в департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы, где числился на минималке до сокращения кадров 2019 года.

За свою работу, популяризирующую историю Нарвы, Федор Шанцын в 2015 году был награжден президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом орденом Белой звезды.

В Нарвской ратуше вскоре начнется реконструкция, после которой места для макета там уже не будет. Нарвские власти в 2016-2017 годах искали новое место для макета и мастерской Шанцына, однако помещения, отвечающего всем требованиям, так и не нашли. Когда в 2019 году вопрос встал ребром, к поиску решения проблемы макета подключился Нарвский музей, взявший в аренду зал в частном здании бывшей мебельной фабрики.