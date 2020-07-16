Государственная школа в Нарве успешно решила вопрос со школьными обедами

Директор нарвской Ваналиннаской государственной школы Татьяна Степанова рассказала, как сложно было заключить договор на четыре года об услуге питания и буфета общей стоимостью 430000 евро. До шестисот учащихся и работников теперь смогут питаться по лучшей цене и с лучшим качеством. Это звучит как укор нарвским муниципальным школам, которые при попустительстве местной власти почти два десятилетия без тендеров платят миллионы евро за школьные обеды одним и тем же фирмам - вопреки закону и принципу рыночной конкуренции.
- Насколько сложно проходил этот тендер?
- Мы шли к этому два года, это большой и сложный путь: первый конкурс госпоставки прошел у нас два года назад и был опротестован фирмой "Mann Grupp". ("Mann Grupp" и "Narva Tes Plus" - обеспечивающие школьников питанием две нарвские фирмы, получившие контракты от школ и городских властей в начале 2000-х без конкурса. - И.С.) Далее, в течение двух лет серьезно поработали наша конкурсная комиссия, Министерство образования, и также пригласили в качестве консультанта фирму "Hankepartner".
Мы несколько раз меняли условия конкурса, чтобы они становились более нейтральными и нас нельзя было обвинить в предвзятости, наши критерии оценивания основывались на математических формулах, также очень серьезно отнеслись к требованиям Департамента охраны здоровья, работали вместе с Институтом развития здоровья.
В итоге у нас было три участника. Одна фирма выбыла на этапе проверки документов, поскольку у них в предложенном меню было десять несоответствий требованиям. Двум оставшимся выставляли баллы на основании наших критериев оценивания, и выбрали наиболее подходящую - "Baltic Restaurants Estonia".
- Цена была не главным критерием?
- В принципе, по соотношению цен предложения всех трех фирм были практически одинаковыми. Главное, на что смотрели, - соблюдение всех требований к школьному питанию по охране здоровья.
- Сколько стоит ваш один обед?
- Город Нарва не дает нам дотацию на школьный обед, хотя 90 процентов наших школьников - жители Нарвы. Стоимость нашего обеда составляет 1,2 евро вместе с НСО для ученика и 1,5 евро для учителей; учителя платят сами.
- С "Baltic Restaurants Estonia" вы уже сотрудничали?
- Два года назад они выиграли наш тендер, который далее был опротестован, и на это время мы с ними заключали небольшие договоры на основании конкурсов двух предложений. До того в течение 18 лет нас успешно обслуживала фирма "Narva Tes Plus" на основе договоров, которые мы подписывали каждые пять лет, не объявляя конкурсов. Первый конкурс объявили в 2016 году сроком на два года - и его выиграла та же "Narva Tes Plus", а в 2018 году второй конкурс выиграла "Baltic Restaurants Estonia".
- Насколько дорого обошлось вам приглашение консультационной фирмы для успешного проведения тендера? Эту цену заплатило Министерство образования или школа из собственного бюджета?
- Школа заплатила из своего бюджета. Найти эту консультирующую фирму нам помогли другие школы, у которых были схожие проблемы.
Я должна отметить, что сколько мы сэкономили за эти два года на питании - оно у нас стало более дешевым и качественным, - этого нам хватило на то, чтобы утрясти все юридические вопросы.
- И все же, во сколько обошлось школе это консультирование?
- Менее пяти тысяч евро.
- Городские власти Нарвы, содержащие восемь муниципальных школ и гимназий (школа для взрослых и частная школа в данном случае не в счет), уже два десятилетия не проводят такие тендеры, объясняя это сложностью подготовки документации и рисками обжалований. Вы успешно проделали эту работу, и теперь насколько эксклюзивны ваши документы, поделитесь ли вы наработками с нарвскими коллегами?
- Если к нам обратятся, то поделимся. Мы тоже сотрудничали с другими школами Эстонии - просили документы и изучали их. Просто фирма "Mann Grupp", которая была недовольна нашим первоначальным выбором, заставила нас обратить больше внимания на юридическую сторону. Во многих других школах это все проходило проще, ведь если нет такой фирмы, которая хочет все это оспорить, то и проблем нет.
- Победившая "Baltic Restaurants Estonia" кормит учащихся более чем в полусотне школ по всей республике, что делает ее сильным игроком на рынке. При выборе вас волновало, что отдаете предпочтение не местному предпринимателю?
- Конечно, очень волновало, но в нашем мире все развивается и идет новым темпом. Вы же видите, с торговыми сетями происходит то же самое.
Есть очень хороший для нас момент: практически всем работникам кухни и столовой, которые работали у нас прежде в штате "Narva Tes Plus", было предложено продолжить в "Baltic Restaurants Estonia". Сохранение знакомых поваров и вообще преемственности было очень важно, и это интересно само по себе: не поменялись повара - но поменялось питание. Люди отмечают: надо же, как вкусно стало! На это я говорю: у нас тот же самый повар, который и был. Просто меняются технологии приготовления, меняются меню - и вот, поменялось все питание.
- В вашей школе более пятисот детей не только из Нарвы, но также из Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. Когда родители выбирают школу для ребенка, смотрят ли на уровень столовой и качество питания?
- Не скажу, что это первоочередной вопрос, но родителей качество столовой волнует. Мы каждый год проводим опросы об удовлетворенности учащихся, учителей и родителей, и нашим слабым местом прежде всегда была столовая. Причем фирма "Narva Tes Plus" у нас работала, я считаю, очень хорошо - и большое спасибо им за это, но за последние два года удовлетворенность работой столовой значительно выросла. Показательно, что учителя перестали брать из дома коробочки с едой и начали питаться в школьной столовой. Дети и родители тоже довольны.