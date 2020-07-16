Государственная школа в Нарве успешно решила вопрос со школьными обедами

Татьяна Степанова ФОТО: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

- Насколько сложно проходил этот тендер?

- Мы шли к этому два года, это большой и сложный путь: первый конкурс госпоставки прошел у нас два года назад и был опротестован фирмой "Mann Grupp". ("Mann Grupp" и "Narva Tes Plus" - обеспечивающие школьников питанием две нарвские фирмы, получившие контракты от школ и городских властей в начале 2000-х без конкурса. - И.С.) Далее, в течение двух лет серьезно поработали наша конкурсная комиссия, Министерство образования, и также пригласили в качестве консультанта фирму "Hankepartner".

Мы несколько раз меняли условия конкурса, чтобы они становились более нейтральными и нас нельзя было обвинить в предвзятости, наши критерии оценивания основывались на математических формулах, также очень серьезно отнеслись к требованиям Департамента охраны здоровья, работали вместе с Институтом развития здоровья.

В итоге у нас было три участника. Одна фирма выбыла на этапе проверки документов, поскольку у них в предложенном меню было десять несоответствий требованиям. Двум оставшимся выставляли баллы на основании наших критериев оценивания, и выбрали наиболее подходящую - "Baltic Restaurants Estonia".

- Цена была не главным критерием?

- В принципе, по соотношению цен предложения всех трех фирм были практически одинаковыми. Главное, на что смотрели, - соблюдение всех требований к школьному питанию по охране здоровья.

- Сколько стоит ваш один обед?

- Город Нарва не дает нам дотацию на школьный обед, хотя 90 процентов наших школьников - жители Нарвы. Стоимость нашего обеда составляет 1,2 евро вместе с НСО для ученика и 1,5 евро для учителей; учителя платят сами.

- С "Baltic Restaurants Estonia" вы уже сотрудничали?

- Два года назад они выиграли наш тендер, который далее был опротестован, и на это время мы с ними заключали небольшие договоры на основании конкурсов двух предложений. До того в течение 18 лет нас успешно обслуживала фирма "Narva Tes Plus" на основе договоров, которые мы подписывали каждые пять лет, не объявляя конкурсов. Первый конкурс объявили в 2016 году сроком на два года - и его выиграла та же "Narva Tes Plus", а в 2018 году второй конкурс выиграла "Baltic Restaurants Estonia".

- Насколько дорого обошлось вам приглашение консультационной фирмы для успешного проведения тендера? Эту цену заплатило Министерство образования или школа из собственного бюджета?

- Школа заплатила из своего бюджета. Найти эту консультирующую фирму нам помогли другие школы, у которых были схожие проблемы.

Я должна отметить, что сколько мы сэкономили за эти два года на питании - оно у нас стало более дешевым и качественным, - этого нам хватило на то, чтобы утрясти все юридические вопросы.

- И все же, во сколько обошлось школе это консультирование?

- Менее пяти тысяч евро.