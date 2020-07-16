ВИДЕО ⟩ На разрезе "Narva" рвется в работу бульдозер под именем Баруто

- Мне нравятся такие большие машины и я ничего не имел против того, чтобы эта машина носила мое имя, - сказал Баруто (гражданское имя Кайдо Хёэвельсон) "Северному побережью" после того, как с весящего 113 тонн бульдозера сняли наклейку, из-под которой появилось название "Baruto".

На разрезе "Narva" в среду состоялась мировая презентация изготовленного на заводе в Осаке (Япония) бульдозера "Komatsu" новой модели D475A-8E0. Советник председателя правления представляющего "Komatsu" в странах Балтии АО "Baltem" Меэлис Митт сказал, что на сегодня выпущены всего три машины такой модели, но к работе приступает пока только одна - в Эстонии, кроме того, одна находится в пути в США и вторая - в Австралию.

По сравнению с прежними моделями в выхлопных газах обошедшегося "Eesti Energia" в 1,150 миллиона евро нового бульдозера содержится примерно на 80 процентов меньше твердых частиц и наполовину меньше азотных выбросов. Кроме того, машина этой модели мощнее прежних, имеет большую производительность и потребляет меньше горючего.