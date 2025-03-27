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Покупательная способность жителей Эстонии не дотягивает до средней по ЕС

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Продуктовый магазин. Иллюстртивное фото.
Продуктовый магазин. Иллюстртивное фото. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В прошлом году ВВП Эстонии на душу населения, измеренный по паритету покупательной способности, составил 79% от среднего показателя по ЕС, пишет rus.err.

Самая высокая покупательная способность была у жителей Люксембурга (241% от среднего показателя по ЕС). Самыми бедными оказались Болгария (66% от среднего показателя), Греция (70%) и Латвия (71%).

Среди стран Балтии самый высокий показатель был в Литве, где он составил 87%.

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