В прошлом году ВВП Эстонии на душу населения, измеренный по паритету покупательной способности, составил 79% от среднего показателя по ЕС, пишет rus.err.
Покупательная способность жителей Эстонии не дотягивает до средней по ЕС
Самая высокая покупательная способность была у жителей Люксембурга (241% от среднего показателя по ЕС). Самыми бедными оказались Болгария (66% от среднего показателя), Греция (70%) и Латвия (71%).
Среди стран Балтии самый высокий показатель был в Литве, где он составил 87%.