Завода по предварительному рафинированию сланцевого масла не будет

- В таком виде сейчас мы решили завершить проект, - сказал "Северному побережью" член правления "Eesti Energia" Маргус Валс во вторник во второй половине дня.

По его словам, все проведенные анализы показали, как повысить качество сланцевого масла более простым способом. Ориентировочная стоимость строительства завода также была подтверждена - 650 миллионов евро. Однако на прибыльность негативно повлиял относительный рост цен на сланцевое масло в этом году по сравнению с другими видами топлива. Поэтому продукты, полученные из сланцевого масла с предварительным рафинированием, уже не настолько дороги, чтобы стоить строить завод.

Завод по предварительному рафинированию сланцевого масла Общий объем инвестиций - около 650 миллионов евро

Производственная мощность - 1,6 млн тонн масла в год

Строительство завода планировалось начать в 2021 году, а производство - в 2024 году "Eesti Energia" и "VKG"

Эстонское сланцевое масло используется для получения судового топлива. Недавние изменения в Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов оказали несколько неожиданное влияние на цены жидкого топлива. "Между тем случилось так, что с начала этого года в мире вступил в силу новый регламент, согласно которому содержание серы в судовом топливе не должно превышать 0,5%. Как это ни парадоксально и неожиданно, производимое нами сланцевое масло стало относительно дороже по сравнению с другими видами топлива", - пояснил Валс и добавил, что содержание серы в сланцевом масле составляет 0,6-0,7 процента. Это, естественно, сделало его более дорогим.

- Мы уже запросили у государства 200 миллионов евро на поддержку этого проекта. В изменившейся ситуации нам следовало бы просить еще о дополнительной поддержке. Мы не сочли такой шаг перспективным, - сказал Валс.

Председатель правления "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманн добавил, что при планировании завода по предварительному рафинированию первоначальные расчеты показали, что рентабельность на грани, но это не было привлекательно для инвестора. "Так как мы видели, что для общества с точки зрения экономического роста этот завод создаст ценность, мы хотели, чтобы государство подставило плечо. Если бы цена строительства завода оказалась ниже предполагаемой, это улучшило бы окупаемость инвестиции. Но поскольку эта цена осталась на запланированном уровне, мы сочли неразумным просить у правительства дополнительную поддержку", - сказал он.

Асманн ранее говорил "Северному побережью", что завод по предварительному рафинированию принес бы Эстонии экспортный доход в размере 250 миллионов евро в год. "Как он распределится? На эти деньги будут платить зарплаты, платить налоги, платить субподрядчикам за работу и материалы. И, если повезет, что-нибудь останется и собственникам. Мы сейчас видим, что вероятность того, что собственникам что-то останется, мала, но общественное благо настолько велико, что для государства этот проект окупится за год-два", - сказал он в начале этого года.

Одним из возможных мест расположения завода по предварительному рафинированию была территория Силламяэского порта.