Безработица в Эстонии снизилась

Уровень зарегистрированной в Эстонии безработицы опустился до 7%, а общее число безработных стало ниже 50 тысяч, как передал новостной портал Rus.ERR.
По состоянию на 6 апреля, на учете в Кассе по безработице стояли 49543 человека - почти на 700 меньше, чем неделей ранее. Количество безработных в Эстонии снижается пятую неделю подряд, отмечает Rus.ERR.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он снизился до 11,9%. Общее число безработных здесь составляет 7352 человека, из которых почти половина - жители Нарвы.