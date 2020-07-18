В Ида-Вирумаа родилась тройня

- Соответственно месяцу защиты детей, июнь нынче принес целой четверти сотни семей близнецов. В том числе в Ида-Вирумаа свет увидела третья за этот год в Эстонии тройня - два мальчика и одна девочка, - отметила министр народонаселения Рийна Солман.

Первая тройня 2020 года родилась в январе в Тарту, вторая - в мае в Таллинне. Как январские, так и майские тройняшки - мальчики.

В июне самыми популярными именами девочек стали Элли, Мария, Софья (8), Оливия (7), Лооре и Миртель (6). Мальчикам чаще всего давали такие имена, как Оскар (14), Якоб (89), Артур, Хенри, Керон, Лукас и Робин (7).