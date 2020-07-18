В Причудье сталкиваются интересы местных жителей и предпринимателей

На этой неделе несколько владельцев недвижимости в деревне Куру Алутагузеской волости побывали в волостном управлении, чтобы получить подробную информацию и выразить свое противостояние планируемому по соседству с ними проекту развития недвижимости. Там владельцы расположенного в непосредственной близости от Чудского озера пустующего участка площадью 0,4 гектара решили построить комплекс размещения, состоящий из одного капитального дома и действующих круглый год кемпингов - в общем до 25 мест для ночлега. Известие о том, что по соседству начинают создавать учреждение под названием "база отдыха", взволновало местных людей.