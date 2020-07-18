Сб, 18.07.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

В Причудье сталкиваются интересы местных жителей и предпринимателей

На этом участке в будущем должны построить комплекс размещения, что и тревожит сейчас жителей деревни Куру.

ФОТО: Эрик Калда / Põhjarannik

Во все более развивающемся чудском регионе часто возникают связанные с недвижимостью противостояния, когда стороны надеются на помощь со стороны волостного управления. Однако последнее должно исходить из закона и подходить ко всем на равных основаниях, а также старается дистанцироваться от споров между соседями.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На этой неделе несколько владельцев недвижимости в деревне Куру Алутагузеской волости побывали в волостном управлении, чтобы получить подробную информацию и выразить свое противостояние планируемому по соседству с ними проекту развития недвижимости. Там владельцы расположенного в непосредственной близости от Чудского озера пустующего участка площадью 0,4 гектара решили построить комплекс размещения, состоящий из одного капитального дома и действующих круглый год кемпингов - в общем до 25 мест для ночлега. Известие о том, что по соседству начинают создавать учреждение под названием "база отдыха", взволновало местных людей.

Боятся шума 

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