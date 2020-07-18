В Йыхви готов первый современный школьный стадион

После основательной реконструкции стадион русской основной школы стал в Йыхви первым, где беговые дорожки имеют тартановое покрытие и есть необходимые для занятий другими видами легкой атлетики сектора для прыжков и метания. Посреди стадиона расположено футбольное поле с естественным газоном размером 60х40 метров, а рядом - примерно такой же величины поле с искусственным газоном. На стадионе есть и площадка для игр с мячом, в том числе в пляжный волейбол, там можно также играть в теннис.