Сб, 18.07.2020
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В Йыхви готов первый современный школьный стадион

В проведенном в четверг первом соревновании на стадионе русской основной школы участвовал также лучший в Ида-Вирумаа толкатель ядра и метатель диска 22-летний Танель Саатманн.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

"Для меня это большой радостный день", - признался в четверг во время первых соревнований, проходивших на новом стадионе, учитель физкультуры Йыхвиской русской основной школы Виктор Предбанников, десятки лет тренирующий местных легкоатлетов.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

После основательной реконструкции стадион русской основной школы стал в Йыхви первым, где беговые дорожки имеют тартановое покрытие и есть необходимые для занятий другими видами легкой атлетики сектора для прыжков и метания. Посреди стадиона расположено футбольное поле с естественным газоном размером 60х40 метров, а рядом - примерно такой же величины поле с искусственным газоном. На стадионе есть и площадка для игр с мячом, в том числе в пляжный волейбол, там можно также играть в теннис.

Теперь бегунам можно тренироваться в шиповках 

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