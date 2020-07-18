Бывшего врача Ида-Вируской центральной больницы приговорили к тюремному заключению

Работавшего врачом Кайдо Кангура обвиняли в том, что в мае 2018 года он кулаками избил свою сожительницу по лицу и голове, чем причинил ей телесные повреждения. Кроме того, неустановленным в ходе следствия острым предметом он порезал пальцы на ногах женщины. А в мае прошлого года он ударил сожительницу в глаз.