Сб, 18.07.2020
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Бывшего врача Ида-Вируской центральной больницы приговорили к тюремному заключению

Тюрьма. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Вируский уездный суд приговорил частично к реальному тюремному заключению работавшего врачом в Ида-Вируской центральной больнице мужчину, осужденного за управление в нетрезвом состоянии автомобилем и за насилие в близких отношениях.

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Работавшего врачом Кайдо Кангура обвиняли в том, что в мае 2018 года он кулаками избил свою сожительницу по лицу и голове, чем причинил ей телесные повреждения. Кроме того, неустановленным в ходе следствия острым предметом он порезал пальцы на ногах женщины. А в мае прошлого года он ударил сожительницу в глаз.

15 января этого года в Йыхви полиция задержала Кангура за рулем легкового автомобиля "Jaguar" и установила у мужчины алкогольное опьянение. За подобные преступления он к тому времени уже наказывался судом - в сентябре 2019 года и в мае 2014 года; на время предварительного следствия мужчину взяли под стражу.

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