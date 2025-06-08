Михал переизбран лидером Партии реформ

Кристен Михал, который был единственным кандидатом на выборах руководства Партии реформ, получил 741 голос из 915, и, таким образом, продолжит занимать пост лидера Партии реформ.
Партия реформ впервые избрала председателя и членов правления исключительно электронным голосованием, которое проходило с 30 мая по 6 июня. В воскресенье были объявлены результаты, пишет rus.err.
В выборах председателя партии приняли участие 915 членов, и 741 из них проголосовали за Михала.
Партия реформ также избрала новых членов правления, которыми стали Ханно Певкур (623 голоса), Урмас Паэт (616), Юрген Лиги (600), Урмас Клаас (562), Марис Лаури (517), Андрес Сутть (511), Эркки Кельдо (505), Марко Михкельсон (504), Эрик-Нийлес Кросс (464), Урмас Круузе (451), Сигне Рийсало (394), Хейди Пурга (376) и Энне Пиллак (244).