Вс, 19.07.2020
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Ида-Вирумаа блещет обилием рекордов

Согласно действующей контрольной линии, самая восточная точка Эстонской Республики находится в зоне отдыха Йоаорг в Нарве и вчера она получила временное обозначение на берегу реки. Постоянный туристический знак появится в месте с более удобным доступом - возле одного из пограничных столбов.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Географы Тартуского университета в конце весны и начале лета искали в Ида-Вирумаа объекты, с которыми связаны какие-нибудь рекорды. "С точки зрения туризма можно сказать, что Ида-Вирумаа - самый богатый рекордами регион Эстонии. В шутку говоря, край рекордов", - сказал один из составителей исследования Таави Паэ.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Работу в самый разгар эпидемии коронавируса заказал Ида-Вируский центр предпринимательства, целью было обозначить находящиеся в Ида-Вирумаа туристические объекты-рекордсмены Эстонии. "Для того, чтобы создать новые причины для посещения уезда как для внутренних, так и для внешних туристов", - пояснила координатор ида-вируского туризма Кадри Ялонен.

Туристам рекорды нравятся

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