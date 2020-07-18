Ида-Вирумаа блещет обилием рекордов

Географы Тартуского университета в конце весны и начале лета искали в Ида-Вирумаа объекты, с которыми связаны какие-нибудь рекорды. "С точки зрения туризма можно сказать, что Ида-Вирумаа - самый богатый рекордами регион Эстонии. В шутку говоря, край рекордов", - сказал один из составителей исследования Таави Паэ.
Работу в самый разгар эпидемии коронавируса заказал Ида-Вируский центр предпринимательства, целью было обозначить находящиеся в Ида-Вирумаа туристические объекты-рекордсмены Эстонии. "Для того, чтобы создать новые причины для посещения уезда как для внутренних, так и для внешних туристов", - пояснила координатор ида-вируского туризма Кадри Ялонен.