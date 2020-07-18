Ида-Вирумаа блещет обилием рекордов

Согласно действующей контрольной линии, самая восточная точка Эстонской Республики находится в зоне отдыха Йоаорг в Нарве и вчера она получила временное обозначение на берегу реки. Постоянный туристический знак появится в месте с более удобным доступом - возле одного из пограничных столбов.

Географы Тартуского университета в конце весны и начале лета искали в Ида-Вирумаа объекты, с которыми связаны какие-нибудь рекорды. "С точки зрения туризма можно сказать, что Ида-Вирумаа - самый богатый рекордами регион Эстонии. В шутку говоря, край рекордов", - сказал один из составителей исследования Таави Паэ.