Макет старой Нарвы получил новый дом

В помещении на третьем этаже административного здания бывшей мебельной фабрики макет стал частью выставки "Старая. Новая. Нарва. 1684/1984…2034".

Подготовившие экспозицию Иво Пости и Денис Яценко, а также куратор Майро Ряэск, расположив рядом два былых пика расцвета города, наводят фокус на будущее. Выбранные для показа 1684 и 1984 годы символизируют прежнее процветание Нарвы, а 2034 год - ближайшее будущее города.

В бывших представительских залах мебельной фабрики самые яркие моменты двух периодов расцвета Нарвы демонстрируются вместе с выполненным из бумаги макетом города шведского периода и специально подготовленной кинопрограммой.

Нарвитянин Федор Шанцын дом за домом создавал из картона макет довоенной Нарвы в масштабе 1:100 с 1995 года; раньше макет находился в ратуше, но в связи с предстоящими работами по реконструкции его пришлось оттуда вывезти в начале 2019 года. Вокруг нового местоположения макета горячие споры велись годами. В сложенном виде макет хранился какое-то время в одном из нарвских детсадов.