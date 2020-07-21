Аристов завоевал бронзу на чемпионате Эстонии

Аристов улучшил свой личный рекорд восьмилетней давности на 20 секунд. Днем раньше он, экономя силы для чемпионата Эстонии, победил в беге на 7 км от мызы Пагари до мызы Мяэтагузе. Он отметил, что на чемпионате Эстонии его задачей было установить личный рекорд, и хорошо, что удалось в напряженной конкуренции завоевать также медаль. После выполнения обеих задач он был явно доволен. "Отличный вечер, главное, на последний автобус успел домой, а то стоял бы с медалью на дороге попутки ловил", - пошутил он.