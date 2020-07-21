Аристов завоевал бронзу на чемпионате Эстонии

Кохтлаярвесец Дмитрий Аристов (представляет клуб бега "Treeningpartner") завоевал на проходившем в воскресенье чемпионате Эстонии по легкой атлетике бронзовую медаль в беге на 10000 метров, установив личный рекорд 30.53,41. Победившему в забеге Кауру Кивистику, входящему в число сильнейших в беге с препятствиями европейских спортсменов и впервые выступившему на этой дистанции, Аристов уступил чуть больше полминуты.
Аристов улучшил свой личный рекорд восьмилетней давности на 20 секунд. Днем раньше он, экономя силы для чемпионата Эстонии, победил в беге на 7 км от мызы Пагари до мызы Мяэтагузе. Он отметил, что на чемпионате Эстонии его задачей было установить личный рекорд, и хорошо, что удалось в напряженной конкуренции завоевать также медаль. После выполнения обеих задач он был явно доволен. "Отличный вечер, главное, на последний автобус успел домой, а то стоял бы с медалью на дороге попутки ловил", - пошутил он.
В проходившем в выходные Кубке Эстонии представитель йыхвиского клуба "Visa" Танель Саатманн занял третье место среди мужчин в метании диска с результатом 46.30. Академическому спортклубу Тартуского университета кохтлаярвесец Денис Шалкаускас принес очки за второе место в беге на 1500 метров (время 3.59,44). Представляющая силламяэский "Kalev" Екатерина Миротворцева победила в классе U20 среди девушек со временем 4.51,11.