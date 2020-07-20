На пляжах Ида-Вирумаа сине-зеленых водорослей нет

По словам главного специалиста отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Лемби Тикс, большие массы водорослей были в Вяэна-Йыэсуу, на пляже Какумяэ, на Штромке, в Пирита, Хаабнеэме, заливе Мууга и на пляжах Лахемаа до Кунда.

- В местах для купания в Нарва-Йыэсуу и Тойла, а также на берегу Чудского озера колонии сине-зеленых водорослей не наблюдаются. На морских пляжах западной Эстонии их тоже не замечено, - отметила она.

Тикс рассказала, что сине-зеленые водоросли развиваются в Балтийском море вдали от берега или в середине озера.

- На морских пляжах их больше всего в июле-августе, для массового распространения важны температура выше 16 градусов тепла и преимущественно безветренная погода. Большие скопления сине-зеленых водорослей образуют желтовато-зеленую студенистую массу, которая при благоприятных погодных условиях доплывает до наших пляжей.

Тикс отметила, что в массе сине-зеленые водоросли потенциально токсичны, то есть могут вырабатывать токсины. Один и тот же вид водорослей может быть то ядовитым, то неядовитым.

- Купание в источающей затхлый запах неприятно вязкой массе водорослей может вызвать кожную сыпь. Советуем после купания всегда принимать душ и ополаскиваться. Наиболее уязвимы маленькие дети и люди с гиперчувствительностью. Воду, в которой много водорослей, точно не стоит глотать или пить.