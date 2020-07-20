Сине-зеленые водоросли появились в Тойла и Нарва-Йыэсуу

Сине-зеленые водоросли, которые появились на северном побережье Эстонии с прошлой недели, заставили поднять предупреждающий красный флаг также в Тойла и Нарва-Йыэсуу; в Каукси озеро пока чистое.
По словам главного специалиста отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Лемби Тикс, большие массы водорослей были в Вяэна-Йыэсуу, на пляже Какумяэ, на Штромке, в Пирита, Хаабнеэме, заливе Мууга и на пляжах Лахемаа до Кунда.
Буквально через час после того, как Тикс подтвердила, что в районах купания в Нарва-Йыэсуу и Тойла, а также на Чудском озере колонии сине-зеленых водорослей замечено не было, Тойлаский порт объявил в Facebook, что из-за серьезного распространения сине-зеленых водорослей на пляже развевается красный флаг.
В Тойла впервые
Старейшина Тойлаской волости Эве Эаст сказала, что сине-зеленые водоросли появились на пляжеа уже на выходных.
- В Тойла нет общественного пляжа, но вместе с капитаном порта мы решили, что для предупреждения людей красный флаг вывесим - у порта этот флаг есть. Мы также сообщили в Департамент здоровья, откуда поступил ответ, что в данный момент они не могут взять пробы. Однако эти пробы теперь и не требуются, обилие водорослей видно невооруженным глазом.
По словам Эаст, еще до того, как вывесили красный флаг, в волость звонило много людей, чтобы спросить, подходит ли морская вода для купания.
- В новостях повсюду говорят, что пляжи северного побережья полны водорослей, и это побуждает людей, прежде чем поехать на пляж, выяснить ситуацию. Мы сказали как есть - что водорослей много.
Как местный житель Эаст не припомнит, чтобы в Тойла были проблемы с появлением сине-зеленых водорослей: "Это была все же больше проблема озер. То, что сине-зеленые водоросли появились и в море, стало неожиданностью. Раньше красный флаг нужен был порту только для того, чтобы предупредить яхты в штормовую погоду. Из-за распространения водорослей его пришлось поднимать впервые".
Водоросли есть и в Нарва-Йыэсуу
Председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу Ааре Обьяртель сказал, что на пляже в Нарва-Йыэсуу тоже есть густые сине-зеленые водоросли; такая же картина была в понедельник и в Силламяэ.
- На сегодняшний день на пляже в Нарва-Йыэсуу вывешен красный флаг, - сказал мэр города Нарва-Йыэсуу Максим Ильин в понедельник во второй половине дня. - Пробы воды еще не были взяты, однако Департамент окружающей среды рекомендовал береговой охране вывесить флаг, чтобы предупредить людей.
Медиасоветник Департамента здоровья Айке Кингсепп сказала, что ситуация на пляжах меняется ежечасно и информация о ней поступает с задержкой.
- Что касается общественных пляжей, тут у нас относительно информации довольно хорошее сотрудничество с G4S, но если это не общественный пляж, то о водорослях мы узнаем, только когда местные власти или отдыхающие на пляже люди звонят нам.
В Каукси вода чистая
- В Каукси нет сине-зеленых водорослей, этим летом их не было, - подтвердила Пийа Мяндметс, хозяйка Кауксиской деревни отдыха.
До Яанова дня, когда Департамент здоровья сообщил о росте сине-зеленых водорослей в акватории Чудского озера, пляж в Каукси оставался чистым.
- Признаки цветения воды были, но это не водоросли, это было больше в южной части Чудского озера. Но разговоры все равно идут, и нас спрашивали, открыт ли пляж - мол, где-то было слышно, что пляж вообще закрыт. Однако такого не было, вода все время была чистой, - сказал Мяндметс.
Теплая и безветренная погода способствует развитию
Лемби Тикс сказала, что сине-зеленые водоросли развиваются в Балтийском море вдали от берега или в середине озера.
- На морских пляжах их больше всего в июле-августе, для массового распространения важны температура выше 16 градусов тепла и преимущественно безветренная погода. Большие скопления сине-зеленых водорослей образуют желтовато-зеленую студенистую массу, которая при благоприятных погодных условиях доплывает до наших пляжей.
Тикс отметила, что в массе сине-зеленые водоросли потенциально токсичны, то есть могут вырабатывать токсины. Один и тот же вид водорослей может быть то ядовитым, то неядовитым.
- Купание в источающей затхлый запах неприятно вязкой массе водорослей может вызвать кожную сыпь. Советуем после купания всегда принимать душ и ополаскиваться. Наиболее уязвимы маленькие дети и люди с гиперчувствительностью. Воду, в которой много водорослей, точно не стоит глотать или пить.
Прекращение цветения водорослей зависит от того, насколько быстро и в каком объеме происходит водообмен в данном месте, в том числе и от размеров водоема. При ветре и волнении скопления водорослей быстро исчезают.