Сине-зеленые водоросли появились в Тойла и Нарва-Йыэсуу

По словам главного специалиста отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Лемби Тикс, большие массы водорослей были в Вяэна-Йыэсуу, на пляже Какумяэ, на Штромке, в Пирита, Хаабнеэме, заливе Мууга и на пляжах Лахемаа до Кунда.

Буквально через час после того, как Тикс подтвердила, что в районах купания в Нарва-Йыэсуу и Тойла, а также на Чудском озере колонии сине-зеленых водорослей замечено не было, Тойлаский порт объявил в Facebook, что из-за серьезного распространения сине-зеленых водорослей на пляже развевается красный флаг.

В Тойла впервые

Старейшина Тойлаской волости Эве Эаст сказала, что сине-зеленые водоросли появились на пляжеа уже на выходных.

- В Тойла нет общественного пляжа, но вместе с капитаном порта мы решили, что для предупреждения людей красный флаг вывесим - у порта этот флаг есть. Мы также сообщили в Департамент здоровья, откуда поступил ответ, что в данный момент они не могут взять пробы. Однако эти пробы теперь и не требуются, обилие водорослей видно невооруженным глазом.

По словам Эаст, еще до того, как вывесили красный флаг, в волость звонило много людей, чтобы спросить, подходит ли морская вода для купания.

- В новостях повсюду говорят, что пляжи северного побережья полны водорослей, и это побуждает людей, прежде чем поехать на пляж, выяснить ситуацию. Мы сказали как есть - что водорослей много.

Как местный житель Эаст не припомнит, чтобы в Тойла были проблемы с появлением сине-зеленых водорослей: "Это была все же больше проблема озер. То, что сине-зеленые водоросли появились и в море, стало неожиданностью. Раньше красный флаг нужен был порту только для того, чтобы предупредить яхты в штормовую погоду. Из-за распространения водорослей его пришлось поднимать впервые".

Водоросли есть и в Нарва-Йыэсуу

Председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу Ааре Обьяртель сказал, что на пляже в Нарва-Йыэсуу тоже есть густые сине-зеленые водоросли; такая же картина была в понедельник и в Силламяэ.

- На сегодняшний день на пляже в Нарва-Йыэсуу вывешен красный флаг, - сказал мэр города Нарва-Йыэсуу Максим Ильин в понедельник во второй половине дня. - Пробы воды еще не были взяты, однако Департамент окружающей среды рекомендовал береговой охране вывесить флаг, чтобы предупредить людей.

Сине-зеленые водоросли опасны и для людей, и для домашних животных ФОТО: Департамент здоровья

Медиасоветник Департамента здоровья Айке Кингсепп сказала, что ситуация на пляжах меняется ежечасно и информация о ней поступает с задержкой.

- Что касается общественных пляжей, тут у нас относительно информации довольно хорошее сотрудничество с G4S, но если это не общественный пляж, то о водорослях мы узнаем, только когда местные власти или отдыхающие на пляже люди звонят нам.

В Каукси вода чистая