Пт, 24.07.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Собственнику бывшего общежития придется уплатить 1000 евро штрафа

Владелец этого дома обещает начать преображение фасада старого здания в начале августа.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Собственник здания на Ярвекюла теэ, 51 обещал привести в порядок фасад этого четырехэтажного дома к концу июня, но до сих пор здесь ничего не изменилось.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Мы отправили владельцу здания предписание о приведении в порядок фасада здания в прошлом году и срок был определен декабрем, но владелец (фирма "Genbud Grupp" около двадцати лет назад выкупила бывшее общежитие сланцехимического завода. - И.К.) попросил перенести исполнение на конец весны текущего года, объяснив временными материальными трудностями, - сказал чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов. - Пошли навстречу, перенеся срок выполнения предписания до лета, но и до сих пор дело с места не сдвинулось. Поэтому за невыполнение требований по содержанию здания и прилегающей территории ему придется заплатить штраф 1000 евро. Так как владелец здания больше не проявил себя, в конце прошлой недели документы о взыскании этой суммы были переданы судебному исполнителю. 

Корепов добавил, что на этой неделе владельцу здания отправят новое предписание - дадут на приведение в порядок внешнего вида дома еще несколько месяцев. Не сработает - следующий штраф будет выше, закон позволяет назначать до 32 тысяч евро. 

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