Собственнику бывшего общежития придется уплатить 1000 евро штрафа

- Мы отправили владельцу здания предписание о приведении в порядок фасада здания в прошлом году и срок был определен декабрем, но владелец (фирма "Genbud Grupp" около двадцати лет назад выкупила бывшее общежитие сланцехимического завода. - И.К.) попросил перенести исполнение на конец весны текущего года, объяснив временными материальными трудностями, - сказал чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов. - Пошли навстречу, перенеся срок выполнения предписания до лета, но и до сих пор дело с места не сдвинулось. Поэтому за невыполнение требований по содержанию здания и прилегающей территории ему придется заплатить штраф 1000 евро. Так как владелец здания больше не проявил себя, в конце прошлой недели документы о взыскании этой суммы были переданы судебному исполнителю.