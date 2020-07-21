Ср, 22.07.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Мужчина, получивший удар ножом на главной улице Силламяэ, находится в больнице в тяжелом состоянии

Улица Кеск в Силламяэ.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Мужчина, которого сегодня во второй половине дня ударили ножом на улице Кеск в Силламяэ, доставлен в больницу в тяжелом состоянии; полиция задержала в качестве подозреваемого в нанесении ножевого удара 41-летнего мужчину, который попытался сбежать.

В 14.50 полиция получила сообщение, что перед баром на улице Кеск 41-летний мужчина ударил другого мужчину ножом.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Сергея Андреева, полиция ищет следы и собирает информацию на месте происшествия. "Вероятно, мужчины были знакомы друг с другом, так как употребляли спиртное в одной компании. Подозреваемый, 41-летний мужчина, попытался сбежать, но полиция задержала его по горячим следам недалеко от места происшествия", - сказал он сегодня вечером после пяти часов.

По сообщению полиции, получившего удар ножом мужчину с тяжкими травмами доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ