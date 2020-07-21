Мужчина, получивший удар ножом на главной улице Силламяэ, находится в больнице в тяжелом состоянии

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Сергея Андреева, полиция ищет следы и собирает информацию на месте происшествия. "Вероятно, мужчины были знакомы друг с другом, так как употребляли спиртное в одной компании. Подозреваемый, 41-летний мужчина, попытался сбежать, но полиция задержала его по горячим следам недалеко от места происшествия", - сказал он сегодня вечером после пяти часов.