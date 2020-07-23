Пеэтер Коппель: Переход на альтернативную энергию - это тренд, который уже не остановить

Солнечная энергия и ветряная энергия - наиболее быстро развивающиеся в настоящее время энергоисточники. Их доля во всем электропроизводстве клуба 37 богатых государств OECD за шесть лет удвоилась, однако для замены основанной на нефтяном и угольном топливе энергии она должна, в свою очередь, еще утроиться.
Относящиеся к сектору возобновляемой энергии нотированные предприятия, конечно же, нельзя оставлять без внимания, ведь отказ от ископаемых топлив становится долгосрочным, уверенным и важным трендом.
Финансовый кризис 2008 года стал явным ответным ударом по инвестициям, сделанным для введения в использование возобновляемой энергии. В 2009 году прервался прежний довольно быстрый рост инвестиций в развитие возобновляемой энергии. В Европе и США инвестиции в производимую на материке ветряную энергию уменьшились на 40 процентов. Несмотря на значительное восстановление к 2010 году, ранее установленные рекорды не были превышены раньше 2014 года.
За последние 12 лет происходило быстрое технологическое развитие. Сейчас имеется доступ также к инновационным решениям, которые сделали бы возможным чуть ли не стопроцентный переход на возобновляемую электроэнергию.
Затраты на производство одного киловатт-часа электроэнергии, получаемой с помощью солнечных панелей, снизились до менее чем шестой части уровня 2009 года. Стоимость материковых ветропарков снизилась наполовину.
Во многих случаях ценовое формирование объемов выбросов альтернатив, основанных на ископаемых топливах, а также опорные меры и/или системы могут дать возобновляемой энергии еще большие преимущества. Пособия и постановления тоже, конечно, могут повлиять на скорость перехода.
Вторым важным отличием от 2009 года является то, что центробанки быстро и решительно вмешались для пресечения финансового кризиса. На этот раз финансовая система не сломалась. Вероятно, в 2020 году удастся избежать кризиса кредитов.
Непосредственное влияние кризиса здравоохранения, разумеется, негативное и в секторе возобновляемой энергии. Цена электроэнергии упала из-за более низкого спроса, а также из-за снижения цены на природный газ, каменный уголь и во многих ключевых регионах - из-за снижения цены квот на загрязнение двуокисью углерода.
Падение цены на нефть оказывает негативное влияние также на инвестиции в возобновляемую энергию - не потому, что нефть используют для производства электроэнергии, а потому, что это тормозит намечавшиеся многими нефтяными фирмами гигантские инвестиции в возобновляемую энергию.
Хотя доля возобновляемых источников энергии за последние шесть лет удвоилась, она должна еще утроиться, чтобы заменить угольную энергию.
Хотя солнечная и ветряная энергия на сегодня стала более конкурентоспособной, доля ветряной энергии в электропроизводстве OECD составляет всего 8 процентов, солнечной энергии - 3,5 процента, геотермической - только 0,5 процента. Если добавить сюда гидроэлектроэнергию и биотоплива, то рыночная доля возобновляемой энергии составит в сумме 29 процентов.
Доля основанной на угле электроэнергии уменьшилась, но в 2019 году составляла все-таки 22 процента общего производства.
Для замены оставшейся угольной и нефтяной энергии надо утроить по сравнению с сегодняшним объем солнечной и ветряной энергетики, предполагая при этом, что общий спрос на электроэнергию не изменится. Переход с ископаемых топлив на возобновляемые энергоисточники уже происходит, но предстоит сделать еще много и стимулирующие меры могут еще больше ускорить этот процесс.
Инвесторам-акционерам сектор возобновляемой энергии предлагает много альтернатив. Большая часть производственного ресурса возобновляемой энергии принадлежит крупным энергопроизводителям, которые наряду с этим массово используют также ископаемые топлива. В то же время имеются по крайней мере 20 нотированных на бирже энергопроизводителей, сосредоточенных только на возобновляемых энергоисточниках.
Для инвесторов, которые хотят в будущем не отставать от долгосрочного тренда в данной области, наибольший интерес представляют, очевидно, поставщики соответствующего оборудования. В ветроэнергетической промышленности всего несколько поставщиков больших турбин: "Vestas", "Siemens Gamesa" и "Xinjiang Goldwind". "General Electric" тоже крупный производитель в области ветряной энергии, но на ее долю приходится всего 16 процентов всего дохода концерна. В этой сфере действуют, разумеется, и производители поменьше, но в последнее время свои позиции укрепляют, похоже, только крупные производители.
В секторе солнечной энергетики явно доминирует Китай, но ни одно из тамошних предприятий не контролирует больше пяти-шести процентов рынка. Вызывавшее рост в течение последнего десятилетия резкое падение цен, к сожалению, означает и то, что прибыль многих производителей невелика. Одним из достойных упоминания исключений служит китайское предприятие "LONGi Green Energy", являющееся также одним из крупнейших участников соответствующего рынка.
Действующее производство солнечной энергии нуждается вдобавок к панелям в трансформаторах, превращающих получаемую с помощью панелей энергию в пригодную для использования. У наиболее успешных предприятий имеются не только хорошие цифры, что можно сказать также о производителях панелей, - они предлагают также хорошую окупаемость инвестиций, поскольку требуют намного меньше связанного капитала. Развитие технологии в этой области происходит быстро и рыночные доли разных промышленных подразделений за последние семь лет значительно изменились.
Мир стоит на важном перепутье. Эффективность затрат в сфере возобновляемых энергоисточников очень повысилась. И хотя доля возобновляемых источников энергии за последние шесть лет удвоилась, она должна еще утроиться, чтобы заменить угольную энергию.
Поскольку рано или поздно это все же должно произойти, то мы верим, что ускоряющие этот процесс меры очень своевременны для экономики и занятости в ближайшие годы и для всей планеты в долговременной перспективе. Поскольку речь, похоже, идет о масштабном и долгосрочном тренде, то инвестору стоило бы внимательнее к нему присмотреться.