Пеэтер Коппель: Переход на альтернативную энергию - это тренд, который уже не остановить

Относящиеся к сектору возобновляемой энергии нотированные предприятия, конечно же, нельзя оставлять без внимания, ведь отказ от ископаемых топлив становится долгосрочным, уверенным и важным трендом.

Финансовый кризис 2008 года стал явным ответным ударом по инвестициям, сделанным для введения в использование возобновляемой энергии. В 2009 году прервался прежний довольно быстрый рост инвестиций в развитие возобновляемой энергии. В Европе и США инвестиции в производимую на материке ветряную энергию уменьшились на 40 процентов. Несмотря на значительное восстановление к 2010 году, ранее установленные рекорды не были превышены раньше 2014 года.

За последние 12 лет происходило быстрое технологическое развитие. Сейчас имеется доступ также к инновационным решениям, которые сделали бы возможным чуть ли не стопроцентный переход на возобновляемую электроэнергию.

Затраты на производство одного киловатт-часа электроэнергии, получаемой с помощью солнечных панелей, снизились до менее чем шестой части уровня 2009 года. Стоимость материковых ветропарков снизилась наполовину.

Во многих случаях ценовое формирование объемов выбросов альтернатив, основанных на ископаемых топливах, а также опорные меры и/или системы могут дать возобновляемой энергии еще большие преимущества. Пособия и постановления тоже, конечно, могут повлиять на скорость перехода.

Вторым важным отличием от 2009 года является то, что центробанки быстро и решительно вмешались для пресечения финансового кризиса. На этот раз финансовая система не сломалась. Вероятно, в 2020 году удастся избежать кризиса кредитов.

Непосредственное влияние кризиса здравоохранения, разумеется, негативное и в секторе возобновляемой энергии. Цена электроэнергии упала из-за более низкого спроса, а также из-за снижения цены на природный газ, каменный уголь и во многих ключевых регионах - из-за снижения цены квот на загрязнение двуокисью углерода.

Падение цены на нефть оказывает негативное влияние также на инвестиции в возобновляемую энергию - не потому, что нефть используют для производства электроэнергии, а потому, что это тормозит намечавшиеся многими нефтяными фирмами гигантские инвестиции в возобновляемую энергию.

Хотя доля возобновляемых источников энергии за последние шесть лет удвоилась, она должна еще утроиться, чтобы заменить угольную энергию.

Хотя солнечная и ветряная энергия на сегодня стала более конкурентоспособной, доля ветряной энергии в электропроизводстве OECD составляет всего 8 процентов, солнечной энергии - 3,5 процента, геотермической - только 0,5 процента. Если добавить сюда гидроэлектроэнергию и биотоплива, то рыночная доля возобновляемой энергии составит в сумме 29 процентов.

Доля основанной на угле электроэнергии уменьшилась, но в 2019 году составляла все-таки 22 процента общего производства.

Для замены оставшейся угольной и нефтяной энергии надо утроить по сравнению с сегодняшним объем солнечной и ветряной энергетики, предполагая при этом, что общий спрос на электроэнергию не изменится. Переход с ископаемых топлив на возобновляемые энергоисточники уже происходит, но предстоит сделать еще много и стимулирующие меры могут еще больше ускорить этот процесс.