Пт, 24.07.2020
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Мужчина, доставленный с улицы на вытрезвление, умер в арестантской камере

Тюрьма. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

В воскресенье вечером в арестантском доме Нарвского отделения полиции скончался 43-летний мужчина, которого полиция несколькими часами ранее доставила туда на вытрезвление.

Около шести часов центр тревоги получил сообщение, что на улице Креэнхольми в Нарве на земле лежит мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Работник скорой помощи осмотрел мужчину, после чего полицейский патруль отвез его в арестантскую камеру на вытрезвление.

В 20.50 работник арестантского дома во время ежечасного обхода обнаружил мужчину лежащим неподвижно на полу камеры. "Полицейский немедленно начал реанимировать мужчину, но, к сожалению, результата это не дало", - сообщил руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев, добавив, что к тому моменту с предыдущего визуального контроля прошло 25 минут.

Точную причину смерти мужчины установит вскрытие. Бюро внутреннего контроля полиции проверит обстоятельства происшествия и действия чиновников арестантского дома при наблюдении за задержанным в ходе служебной проверки.

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