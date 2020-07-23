Мужчина, доставленный с улицы на вытрезвление, умер в арестантской камере

Около шести часов центр тревоги получил сообщение, что на улице Креэнхольми в Нарве на земле лежит мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Работник скорой помощи осмотрел мужчину, после чего полицейский патруль отвез его в арестантскую камеру на вытрезвление.

В 20.50 работник арестантского дома во время ежечасного обхода обнаружил мужчину лежащим неподвижно на полу камеры. "Полицейский немедленно начал реанимировать мужчину, но, к сожалению, результата это не дало", - сообщил руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев, добавив, что к тому моменту с предыдущего визуального контроля прошло 25 минут.