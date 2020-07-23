"Naine mustas kleidis" заполнит раннапунгерьяскую ночь

- "2 Quick Start" выступит в Раннапунгерья во всем великолепии вместе с духовыми - это было непреклонное желание Гуйдо. "2 Quick Start" - маяк эстонской танцевальной музыки, - подтверждает Пилле Лукин-Кангур, которая вместе со своим супругом, актером с ида-вирускими корнями Гуйдо Кангуром организует этот фестиваль.

Если прежние фестивали шли два дня, то нынешний пройдет в один день - 25 июля, но это решение было принято еще до вспышки коронавируса. В плане стилей фестиваль по-прежнему разнообразен, нынче он вместит танцевальную музыку, джаз, психоделический рок, бит-музыку и детские песни.

В программу, составленную еще зимой, из-за вируса пришлось внести одно изменение, так как российский джазовый музыкант Алексей Круглов, который должен был выступить в Раннапунгерья вместе с Яаком Соояэром, не сможет приехать в Эстонию. Вместо него на сцену вместе с Соояэром выйдут Кадри Вооранд, Лийзи Койксон и Пауль Даниэль, которые придадут джазовое звучание творчеству Вельо Тормиса.

Редким музыкальным событием будет исполнение произведений ансамбля "Väntorel", который успел проработать меньше года в начале 70-х годов прошлого века, прежде чем был запрещен. Созданный популярным композитором Андресом Валконеном "Väntorel", который назывался также "Keldriline Heli", исполнял психоделический поп со сложными композициями. На концерте эти композиции прозвучат в исполнении юных воспитанников музыкального училища имени Георга Отса, но на сцену выйдет и сам маэстро Валконен.

Роберт Линна и Мартен Кунингас с бендом предложат свою трактовку песен "Битлз". В программу отобрано больше песен из более позднего периода деятельности "Битлз" - за 1966-1969 годы. Нынешний фестиваль откроют концертом для детей актеры Роберт и Мария Аннус.