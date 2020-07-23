Конкурс на реконструкцию центральной площади в Ахтме провалился

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Виталия Бородина, строительные фирмы проявили большой интерес к этому объекту, документы запросили 14 предприятий, однако к указанному сроку - 6 июля - поступило только три предложения от крупных строительных предприятий: ТОО "RTS Infraehitus", АО "YIT Eesti" и АО "TREV-2 Grupp".

- Суммы, предложенные участниками конкурса, показались завышенными как минимум на 15-20 процентов, и поскольку спешки нет, было принято решение признать этот конкурс несостоявшимся и подготовить новый, в ходе которого надеемся получить более взвешенные предложения. Но в новой поставке планируются изменения в техническом задании - детали еще обсуждаются и должны получить утверждение, но коротко могу сказать, что городские власти намерены увеличить зону реновационных работ, добавив к центральной площади также часть прилегающей территории. Средства на дополнительные работы будут выделены из городского бюджета и общая сумма инвестиций в этот проект, возможно, превысит два миллиона евро.

Если все пойдет по плану, новый конкурс госпоставки на реновацию центральной площади в Ахтме горуправление объявит уже на следующей неделе. Итоги подведут в конце лета, и если на этот раз все сложится удачно, вполне возможно, что работы начнутся уже в текущем году.

Реконструкцию центра Ахтме планировали в следующем году, но так как правительство страны выделило самоуправлениям финансовые средства с целью скорейшего восстановления экономики республики после пандемии, горуправление Кохтла-Ярве, получив 1,5 миллиона евро, решило направить эти средства на обновление площади в Ахтме.