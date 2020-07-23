Мотосоревнования прошли по всей Эстонии

На соревновании по мотокроссу любительской серии в Аравете участников было много, как и всегда на состязаниях этой серии. Например, в любительском классе "MX" на старт вышло более шестидесяти гонщиков. В этом классе победу одержал идавирусец Эрки Раннамеэс. Маллор Вилдак стал десятым, Райго Онтон финишировал двенадцатым, Ади Моормаа - двадцатым. "В этом классе конкуренция жесткая, и то, что все гонщики нашего уезда вошли в первую треть, весьма неплохое достижение", - сказал Арго Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба.

- У трассы в Аравете есть свои маленькие хитрости. Особо больших трамплинов нет, но те, что поменьше, расположены на трассе так, что приходится очень точно держать траекторию и скорость, - сказал Эрки Раннамеэс.

В женском классе Криссу Коноплицки стала второй. В классе "MX H" Аллар Кеэрме финишировал седьмым, Леонид Лютер был восьмым, Рауно Волдек - одиннадцатым.

В классе сильнейших - "MX Pro" - фаворитом считался Танель Раук, но он пришел на финиш третьим. "Наверное, слегка перетренировался, психологически и физически был не в лучшей форме. Теперь стал умнее и знаю, что не стоит тренироваться каждый день, перед соревнованиями нужно устраивать выходной", - сказал Раук.

Если бы выдавалась награда тому, кто проехал больше и дальше всех, то в минувшие выходные в этом зачете Рихо Кеэрме оставил бы всех далеко позади. Ехать на соревнования по эндуро из Йыхви на Сааремаа и так довольно далеко, плюс за несколько соревновательных дней набегает много километров. "За морем даже километры длиннее. Говорили о 55-километровом круге, но мой одометр показал, что на самом деле длина одного круга составляла 85 километров", - сказал Рихо Кеэрме.

Гонщики проехали пять кругов, так что им пришлось преодолеть 425 километров по лесным тропам и второстепенным дорогам, сохраняя максимально высокую скорость. Длинные отрезки пути между перерывами на техобслуживание вышли Рихо Кеэрме боком, и он закончил гонку в классе "E2" на девятом месте.